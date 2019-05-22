Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Министр транспорта и коммуникаций Литвы Рокас Масюлис призывает европейские страны открыть рынок автомобильных грузоперевозок, снять ограничения и территориальные исключения.



Об этом он будет говорить на проходящей 22–24 мая в Германии встрече министров в рамках Международного транспортного форума. На ней пойдет речь об улучшении глобального сообщения и развитии многосторонней системы квот, сообщило Министерство транспорта и коммуникаций.



Многосторонней системой квот пользуются 42 государства Европы, которые руководствуются действующей с 2016 года Хартией качества - она устанавливает единые требования к перевозчикам, работникам и транспортным средствам. Это делается с целью обеспечить честную конкуренцию, поощрять использование дружественных к окружающей среде и безопасных транспортных средств и либерализовать грузовые перевозки. Министр транспорта и коммуникаций Литвы Рокас Масюлис призывает европейские страны открыть рынок автомобильных грузоперевозок, снять ограничения и территориальные исключения.Об этом он будет говорить на проходящей 22–24 мая в Германии встрече министров в рамках Международного транспортного форума. На ней пойдет речь об улучшении глобального сообщения и развитии многосторонней системы квот, сообщило Министерство транспорта и коммуникаций.Многосторонней системой квот пользуются 42 государства Европы, которые руководствуются действующей с 2016 года Хартией качества - она устанавливает единые требования к перевозчикам, работникам и транспортным средствам. Это делается с целью обеспечить честную конкуренцию, поощрять использование дружественных к окружающей среде и безопасных транспортных средств и либерализовать грузовые перевозки. Министр намерен призвать государства снять оставшиеся ограничения и создать таким образом основание для создания единого открытого рынка. Это, по его словам, предоставит больше свободы данному виду бизнеса, побудит присоединиться и другие страны.



Ежегодная майская встреча в Лейпциге - крупнейшее международное мероприятие в области транспортной политики.



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Одна из крупнейших в Литве транспортно-логистических групп Hoptrans holding в прошлом году увеличила выручку и укрепила позиции в Западной Европе. В этом году компания планирует развитие в Центральной Европе, пишет деловая газета Verslo zinios.



В прошлом году Hoptrans holding учредила предприятия в Германии и Великобритании, в этом году намечает развитие в Чехии или Польше - решение о том, какую страну предпочесть, еще не принято. Компания также управляет предприятиями в России, Белоруссии, Эстонии и Объединенных Арабских Эмиратах.



Крупнейшая принадлежащая группе компания Hoptransa в прошлом году начала сотрудничество с третьей по величине японской логистической компанией Fukuyama Transporting.



Гендиректор и главный акционер Hoptrans holding Витас Волькявичюс говорит, что влияние сотрудничества с японцами уже должно отразиться в результатах за этот год, а потенциал огромен.



Verslo zinios указывает, что Hoptransa в прошлом году получила 69,88 млн евро выручки и 4,59 млн евро чистой прибыли. В 2017 году доходы этой компании составили 46,53 млн евро, а чистая прибыль – 2,21 млн евро.



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Входящая в контролируемую Гядиминасом Жемялисом литовскую группу авиабизнеса Avia Solutions Group компания по ремонту и надзору самолетов FL Technics в прошлом году получила 10,8 млн евро чистой прибыли - почти вдвое больше, чем в 2017 году (5,7 млн евро).



Выручка предприятия за год возросла на 14% до 119 млн евро, сообщила FL Technics.



"Мы подписали несколько важных сделок с клиентами в Европе и на Ближнем Востоке, заложили прочный фундамент для роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, открыв новый склад и создав совместное предприятие в Китае. 2018 год был годом постоянного развития и роста, и это видно по нашим финансовым результатам", - сказал для пресс-релиза гендиректор FL Technics Жильвинас Лапинскас.



"Наша компания и ее дочерние предприятия растут очень быстро", - сказал он.



FL Technics в прошлом году подписала договор стоимостью 11 млн евро с Lufthansa Group о надзоре за 28 самолетами, а также с венгерской авиакомпанией-лоукостером Wizzair – о надзоре за самолетами Airbus A320.



В прошлом году компания FL Technics получила сертификат Федеральной администрации авиации США, позволяющий осуществлять надзор за зарегистрированными в США самолетами. Кроме того, она подписала договор о создании СП с китайской группой China Airlines Leasing Group Holdings Ldt. (CALC) и ее дочерним предприятием Aircraft Recycling International (ARI).



100% акций FL Technics принадлежит Avia Solutions Group, которой косвенно управляет предприниматель Г. Жемялис.



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В Литве обоснуется германский гигант железнодорожной логистики VTG.



По данным Реестрового центра, компания VTG Project Logistics Baltics учреждена 20 мая, ее возглавляет Виолетта Власовене. Уставный капитал компании достигает 30 тыс. евро.



VTG сообщает, что располагает 94 тыс. вагонами – в основном у частных компаний в Европе, кроме того, она предоставляет услуги производства вагонов и технического надзора за ними, перевозит жидкие грузы и опасные химические вещества. Услугами компании пользуются предприятия химической отрасли, компании, задействованные в бизнесе топлива, автомобильной инженерии и прочие промышленные предприятия.



Штаб-квартира VTG, основанной в 1951 году, находится в Гамбурге.



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Контролируемый Игорем Удовицким терминал сыпучих грузов Biriu kroviniu terminalas (BKT), переваливающий в Клайпедском порту удобрения компании "Беларуськалий", в прошлом году заработал 20,38 млн евро чистой прибыли – на 24,3% больше, чем в 2017 году, когда она достигала 16,399 млн евро.



Выручка компании от продаж в прошлом году составляла 97,671 млн евро и была на 20,2% больше, чем в 2017-ом году (81,265 млн евро), говорится в отчете, представленном Реестровому центру.



В прошлом году Biriu kroviniu terminalas перевалил 10,098 млн тонн удобрений. 98% - всех погруженных удобрений составили грузы "Беларуськалия".



В этом году Biriu kroviniu terminalas планирует увеличить грузооборот на 10% и сохранить позицию среди лидеров погрузок в Клайпедском порту.



В конце прошлого года в компании работали 145 человек (в конце 2017 года – 123).



В конце 2018 года И. Удовицкому принадлежало 70% акций BKT, а "Беларуськалию" – 30%.



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Одна из крупнейших стивидорных компаний Клайпедского порта Bega получила в прошлом году 2,496 млн евро чистой прибыли – в 1,5 раза больше, чем в позапрошлом году (1,706 млн евро), а ее доходы составили 21,346 млн евро –на 13,9% больше (18,747 млн евро), говорится в отчете о деятельности компании за 2018 год, предоставленном Реестровому центру.



В 2018 году компания перевалила 4,12 млн тонн грузов: сельхозпродукция составила 21%, а минеральные материалы - 37%, сыпучие, жидкие удобрения и прочие грузы – 42%.



В этом году Bega постарается перевалить более 4,5 млн тонн.



"Путем привлечения новых клиентов планируется продолжить рост погрузок зерновых, цемента с использованием новых мощностей терминалов цемента и сельхозпродукции", – говорится в отчете. В этом году компания планирует приобрести новый кран.



В прошлом году она завершила первый этап строительства терминала, предназначенного для экспорта продукции цементного завода Akmenes cementas, и оборудовала универсальных склад для навальных грузов вместимостью 60 тыс. кубометров.



Компанией Bega владеют 11 акционеров, бывшему ее главе Алоизасу Кузмарскасу принадлежат 26,5% акций. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 41 раз Комментарии