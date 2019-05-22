В Европейском совете Литву лучше всего представлял бы президент, говорит Г. Науседа 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Владислав Адамовский



В Европейском совете Литву лучше всего представлял бы президент, сказал кандидат в президенты, экономист Гитанас Науседа, который встретился с правящими фракциями "аграриев" и социал-трудовиков.



"Я убежден, что лучше всего интересы Литвы мог бы представлять президент, в силу разных причин. Вопросы на этих форумах очень трудно отделять, там возникают и вопросы двусторонних отношений, и было бы совсем хорошей практикой, если бы один раз поехал президент, другой раз - премьер-министр, потому что в плане поддержания отношений лидерство президента не должно подвергаться сомнениям", -сказал Г. Науседа на встрече с представителями правящего большинства в сейме.



Представительство Литвы в Европейском совете было одним из вопросов, которые фракция Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) перед встречей представила Г. Науседе. В Европейском совете Литву лучше всего представлял бы президент, сказал кандидат в президенты, экономист Гитанас Науседа, который встретился с правящими фракциями "аграриев" и социал-трудовиков."Я убежден, что лучше всего интересы Литвы мог бы представлять президент, в силу разных причин. Вопросы на этих форумах очень трудно отделять, там возникают и вопросы двусторонних отношений, и было бы совсем хорошей практикой, если бы один раз поехал президент, другой раз - премьер-министр, потому что в плане поддержания отношений лидерство президента не должно подвергаться сомнениям", -сказал Г. Науседа на встрече с представителями правящего большинства в сейме.Представительство Литвы в Европейском совете было одним из вопросов, которые фракция Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) перед встречей представила Г. Науседе. Кандидат в президенты Г. Науседа в среду встречается с правящими фракциями "аграриев" и социал-трудовиков на предмет вероятной поддержки во втором туре выборов. Позже планируется встреча с оппозиционной фракцией социал-демократов хотя социал-демократы приняли решение не поддерживать во втором туре ни одного из кандидатов.



Начав встречу, Г. Науседа сказал, что "цель его посещения не достижение поддержки партии", а создание у общественности и избирателей "максимально разностороннего представления о том, каковы взгляды кандидата".



"Аграрии" пригласили на заседание и другого кандидата, выдвинутую консерваторами экс-министра финансов, парламентария Ингриду Шимоните, однако она отказалась прийти, сославшись на напряженный график.



Эта правящая партия обещает в четверг принять решение о поддержке кого-то из кандидатов.



Кандидат ЛСКЗ, премьер Саулюс Сквярнялис занял в первом туре выборов третье место.



Второй тур президентских выборов состоится в воскресенье. С понедельника по пятницу проходит досрочное голосование.



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Оппозиционные литовские социал-демократы в среду встретились с кандидатом в президенты Гитанасом Науседой и говорят, что не меняют своей позиции - во втором туре партия не поддержит никого из кандидатов в президенты.



"Партия своей установки не меняет, мы люди слова и придерживаемся принятого решения. Правление партии в прошлую пятницу приняло решение не поддерживать никого из кандидатов, однако не запрещать членам партии поддерживать или агитировать за одного или другого", - сказал журналистам после встречи в сейме председатель Литовской социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас.



По его словам, встреча состоялась по инициативе Г. Науседы.



Перед этим кандидат посетил фракцию Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ). Поговорить с кандидатом в президенты пожелали сами "аграрии", чтобы принять решение, поддержать ли кого-то из кандидатов во втором туре выборов в воскресенье. Выдвинутая консерваторами кандидат Ингрида Шимоните такое приглашение не приняла.



Г. Палуцкас похвалил кандидата за то, что он не испугался встречи с "аграриями", и сказал, что ему нравится предложенная Г. Науседой идея "государства благосостояния".



"Конкретизированные во время предвыборной кампании пять параметров "государства благосостояния": увеличение госбюджета, уменьшение социального отчуждения, неравенства доходов, - это практически положения из дорожной карты социал-демократов до 2024 года, и мне они нравятся", - сказал он.



С другой стороны, лидер социал-демократов подчеркнул, что ему не нравится точка зрения Г. Науседы относительно прав человека.



"В области прав человека точка зрения господина Г. Науседы очень традиционалистская. Нашему прогрессивному крылу партии она не нравится", - сказал социал-демократ. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты География: Литва — статья прочитана 88 раз Комментарии