Глава администрации Зеленского пообещал России политику кнута и пряника

Глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, с чем связан призыв к США ужесточить антироссийские санкции, сообщает РИА Новости.
По его словам, это стало ответом на "молчание" Москвы по предложенным инициативам, в частности по вопросу переговоров об освобождении задержанных украинских моряков.
При этом Богдан отметил, что Украина при Зеленском будет придерживаться политики "кнута и пряника" в отношении России.
В Киеве готовы идти навстречу, разговаривать и мирно разрешать конфликт, однако Москва пока на это не соглашается, заявил он.
"Ну и, конечно, мы должны идти и другим путем — кнута. Просить международное сообщество давить на руководство России, чтобы они все-таки принимали те или иные решения. Делали шаг навстречу нам", — добавил глава администрации президента.
Во время инаугурации Зеленский заявил, что готов к диалогу по урегулированию ситуации в Донбассе и первым шагом к его началу станет возвращение удерживаемых лиц.
В свою очередь, глава российского МИД Лавров отметил, что украинскому президенту правильнее было бы начать разговор о Минских соглашениях с положения об обмене задержанных по принципу "всех на всех".
В Москве после вступления Зеленского в должность также подчеркнули, что ждут от избранного президента сигналов и новых шагов по решению конфликта на юго-востоке Украины.
Во время инаугурации Зеленский заявил, что готов к диалогу по урегулированию ситуации в Донбассе и первым шагом к его началу станет возвращение удерживаемых лиц.
В свою очередь, глава российского МИД Лавров отметил, что украинскому президенту правильнее было бы начать разговор о Минских соглашениях с положения об обмене задержанных по принципу "всех на всех".
В Москве после вступления Зеленского в должность также подчеркнули, что ждут от избранного президента сигналов и новых шагов по решению конфликта на юго-востоке Украины.