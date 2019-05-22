Глава администрации Зеленского пообещал России политику кнута и пряника 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер



Глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, с чем связан призыв к США ужесточить антироссийские санкции, сообщает



По его словам, это стало ответом на "молчание" Москвы по предложенным инициативам, в частности по вопросу переговоров об освобождении задержанных украинских моряков.



При этом Богдан отметил, что Украина при Зеленском будет придерживаться политики "кнута и пряника" в отношении России.



В Киеве готовы идти навстречу, разговаривать и мирно разрешать конфликт, однако Москва пока на это не соглашается, заявил он. Глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, с чем связан призыв к США ужесточить антироссийские санкции, сообщает РИА Новости По его словам, это стало ответом на "молчание" Москвы по предложенным инициативам, в частности по вопросу переговоров об освобождении задержанных украинских моряков.При этом Богдан отметил, что Украина при Зеленском будет придерживаться политики "кнута и пряника" в отношении России.В Киеве готовы идти навстречу, разговаривать и мирно разрешать конфликт, однако Москва пока на это не соглашается, заявил он. "Ну и, конечно, мы должны идти и другим путем — кнута. Просить международное сообщество давить на руководство России, чтобы они все-таки принимали те или иные решения. Делали шаг навстречу нам", — добавил глава администрации президента.



Во время инаугурации Зеленский заявил, что готов к диалогу по урегулированию ситуации в Донбассе и первым шагом к его началу станет возвращение удерживаемых лиц.



В свою очередь, глава российского МИД Лавров отметил, что украинскому президенту правильнее было бы начать разговор о Минских соглашениях с положения об обмене задержанных по принципу "всех на всех".



В Москве после вступления Зеленского в должность также подчеркнули, что ждут от избранного президента сигналов и новых шагов по решению конфликта на юго-востоке Украины. ria.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, президент, администрация, Зеленский География: Украина — статья прочитана 105 раз Комментарии