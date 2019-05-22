Предприниматели России и Украины обходят запреты полетами через Вильнюс 🔊 Воспроизвести



После того, как Украина в апреле запретила нерегулярные авиарейсы из России и в нее, частные самолеты предпринимателей обеих стран совершают в Вильнюсе короткую посадку всего на несколько минут для того, чтобы избежать запрета на прямые полеты, пишет новостной портал 15min.lt.



Как сообщает портал, прилетевшие из России самолеты садятся в Вильнюсе и практически сразу же вылетают на Украину или наоборот. Это означает, что их полеты уже фиксируются как полет из Вильнюса в Россию или на Украину.



"Мы отмечаем небольшое увеличение полетов Украина - Вильнюс - Россия и в обратном направлении из-за запрета на прямые полеты Украина - Россия и в обратном направлении", - сказал пресс-атташе компании Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас. После того, как Украина в апреле запретила нерегулярные авиарейсы из России и в нее, частные самолеты предпринимателей обеих стран совершают в Вильнюсе короткую посадку всего на несколько минут для того, чтобы избежать запрета на прямые полеты, пишет новостной портал 15min.lt.Как сообщает портал, прилетевшие из России самолеты садятся в Вильнюсе и практически сразу же вылетают на Украину или наоборот. Это означает, что их полеты уже фиксируются как полет из Вильнюса в Россию или на Украину."Мы отмечаем небольшое увеличение полетов Украина - Вильнюс - Россия и в обратном направлении из-за запрета на прямые полеты Украина - Россия и в обратном направлении", - сказал пресс-атташе компании Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас. В общем контексте доходов аэропортов такие полеты составляют незначительную часть, поэтому ощутимого влияния на доходы, как говорят представители аэропортов, участившиеся полеты пока не оказывают.



В качестве примера одного из таких полетов портал приводит посадку в апреле в Вильнюсе частного самолета, принадлежащего украинскому политику Виктору Медведчуку, близкому к российскому президенту Владимиру Путину. Система Flightradar24 показала, что он прилетел из России. Самолет провел в Вильнюсском аэропорту всего полчаса и потом вылетел на Украину.



Права, авиационный эксперт Симонас Барткус отмечает, что Вильнюс - всего лишь один из городов, где совершают посадку самолеты в обход запрета Киева.



BNS напоминает, что правительство Украины в начале апреля запретило нерегулярные (чартерные) полеты из России и в обратном направлении, так как в соответствующем постановлении кабмина она названа страной-агрессором. Исключение составляют рейсы, необходимые для обеспечения деятельности миссий международных организаций.



Решением украинского правительства запрет на регулярное авиасообщение с Россией введен в конце ноября 2015 года. Такое решение было аргументировано тем, что "Россия может воспользоваться воздушным пространством Украины для провокаций". инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: граница, транзит, аэропорт, полеты — статья прочитана 113 раз Комментарии