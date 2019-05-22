Раскрыта вооруженная группировка, подозреваемая в убийстве и контрабанде 🔊 Воспроизвести



Литовская полиция в среду сообщила, что участвовала в раскрытии международной вооруженной группировки из 22 человек, которая подозревается в убийстве каунасца Деймантаса Бугавичюса, контрабанде оружия и наркотиков, отмывании денег.



"(Лица) подозреваются в организации и исполнении этого убийства, незаконном распоряжении огнестрельным оружием, наркотическими веществами, организации контрабанды оружия и наркотических веществ, а также отмывания денег", - сказал журналистам генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас.



В раскрытии группировки участвовали правоохранители Литвы, Польши, Испании, Эстонии и Великобритании.



Европол сообщил, что это была крупнейшая операция такого типа в истории материка.



В числе задержанных преобладают граждане Литвы, включая 48-летнего подозреваемого лидера преступного объединения. Его полиция арестовала в Испании. Литовская полиция в среду сообщила, что участвовала в раскрытии международной вооруженной группировки из 22 человек, которая подозревается в убийстве каунасца Деймантаса Бугавичюса, контрабанде оружия и наркотиков, отмывании денег."(Лица) подозреваются в организации и исполнении этого убийства, незаконном распоряжении огнестрельным оружием, наркотическими веществами, организации контрабанды оружия и наркотических веществ, а также отмывания денег", - сказал журналистам генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас.В раскрытии группировки участвовали правоохранители Литвы, Польши, Испании, Эстонии и Великобритании.Европол сообщил, что это была крупнейшая операция такого типа в истории материка.В числе задержанных преобладают граждане Литвы, включая 48-летнего подозреваемого лидера преступного объединения. Его полиция арестовала в Испании. Во время расследования было проведено 40 обысков, обнаружено наличности на сумму примерно 8 млн евро, алмазы, золотые слитки, драгоценности и дорогие автомобили.



Также было найдено примерно четыре с половиной тонны наркотиков, таких, как кокаин или гашиш, сигареты.



Как сообщает Европол, группировка доставляла наркотики и сигареты в Соединенное Королевство, а незаконно заработанные деньги отмывала в Польше и инвестировала их в недвижимость в Испании и других странах.



Полиция подозревает, что группировка отмыла через валютные обменники в 2017 – 2019 годах около 680 млн евро.



Л. Пярнавас сказал, что именно расследование убийства Д. Бугавичюса позволило раскрыть группировку.



Д. Бугавичюс был застрелен в своем собственном автомобиле Mercedes-Benz 6 ноября 2015 года около полуночи в Каунасе.



Правоохрана объявила, что задержала подозреваемых в этом преступлении в августе 2018 года, среди них - два гражданина Эстонии. В среду полиция сообщила, что это были исполнители убийства, а теперь задержаны и заказчики.



Начальник криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис сказал, что группировка не была традиционной.



"Современная организованная преступность уже не та традиционная. Члены группировок мигрируют из одной группировки в другую", - сказал Р. Кишкис.



Операция по задержанию проводилась 15 – 16 мая. За участие в преступном объединении грозит лишение свободы пожизненно.



Следствие шло более трех лет.



Правоохранители утверждают, что подозреваемые пользовались средствами контрразведки, контрнаблюдения, а также устройствами для шифрования сообщений, чтобы не привлекать внимания правоохраны.



Д. Бугавичюс был известен полиции, ранее он был судим. СМИ сообщили, что он был связан с одной из литовских преступных банд. инф.Обзор bns.lt Категории: чп и криминал Ключевые слова: контрабанда, полиция, операция, банда География: Литва — статья прочитана 158 раз Комментарии