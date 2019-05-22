Загрузка... Литовская звезда плавания завершает карьеру 🔊 Воспроизвести © Photo: LIETUVOS PLAUKIMO FEDERACIJA



Литовская олимпийская чемпионка по плаванию Рута Мяйлутите в среду объявила, что завершает профессиональную карьеру в плавании.



Она говорит, что приняла это решение по личным причинам, а после завершения карьеры вернется к учебе.



"Я готова начать новый этап в жизни. Спасибо всем, поддерживавшим меня на этом пути и не только", - говорится в пресс-релизе Р. Мяйлутите.



"До этой поры я всю себя отдавала плаванию. Я раннего отрочества я жила этим спортом. Из-за напряженного режима тренировок я отложила учебу, к которой теперь хочу вернуться. Я хочу испытать обычные вещи, расти, лучше понимать себя и окружающий мир", - сказала Р. Мяйлутите.



В 15-тилетнем возрасте Р. Мяйлутите завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне. На чемпионатах мира и Европы она получила 18 наград - 12 золотых и шесть серебряных медалей. Литовская олимпийская чемпионка по плаванию Рута Мяйлутите в среду объявила, что завершает профессиональную карьеру в плавании.Она говорит, что приняла это решение по личным причинам, а после завершения карьеры вернется к учебе."Я готова начать новый этап в жизни. Спасибо всем, поддерживавшим меня на этом пути и не только", - говорится в пресс-релизе Р. Мяйлутите."До этой поры я всю себя отдавала плаванию. Я раннего отрочества я жила этим спортом. Из-за напряженного режима тренировок я отложила учебу, к которой теперь хочу вернуться. Я хочу испытать обычные вещи, расти, лучше понимать себя и окружающий мир", - сказала Р. Мяйлутите.В 15-тилетнем возрасте Р. Мяйлутите завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне. На чемпионатах мира и Европы она получила 18 наград - 12 золотых и шесть серебряных медалей. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: спорт Ключевые слова: медали, плавание, карьера, Мейлутите География: Литва — статья прочитана 196 раз Комментарии