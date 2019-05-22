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Литовская звезда плавания завершает карьеру
Литовская олимпийская чемпионка по плаванию Рута Мяйлутите в среду объявила, что завершает профессиональную карьеру в плавании.
Она говорит, что приняла это решение по личным причинам, а после завершения карьеры вернется к учебе.
"Я готова начать новый этап в жизни. Спасибо всем, поддерживавшим меня на этом пути и не только", - говорится в пресс-релизе Р. Мяйлутите.
"До этой поры я всю себя отдавала плаванию. Я раннего отрочества я жила этим спортом. Из-за напряженного режима тренировок я отложила учебу, к которой теперь хочу вернуться. Я хочу испытать обычные вещи, расти, лучше понимать себя и окружающий мир", - сказала Р. Мяйлутите.
В 15-тилетнем возрасте Р. Мяйлутите завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне. На чемпионатах мира и Европы она получила 18 наград - 12 золотых и шесть серебряных медалей.
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инф.Обзор bns.lt
Категории: спорт
География: Литва
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