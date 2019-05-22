Время лучших

Во вторник были сыграны последние матчи группового турнира чемпионата мира по хоккею, проходящего в эти дни в Словакии.
Но уже к началу понедельника были известны 7 из 8 команд, прошедших в следующий этап.
Путёвки в плей-офф получили все, кого называли в числе основных претендентов на место в четвертьфинале.
Под сомнением оказалась лишь путёвка сборной Словакии. Команда хозяев, начав турнир с победы над американцами, затем проиграла три матча подряд, в том числе и сборной Германии, и сделала тем самым свои шансы сыграть в четвертьфинале более чем призрачными. И «призрак» так и не удалось материализовать в осязаемую путёвку.
Чемпионат мира по хоккею – 2019. Словакия
Групповой этап
Групповой этап
Группа «А»
4-й тур
Германия – Словакия – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).
США – Великобритания – 6:3 (1:1, 3:1, 2:1).
Канада – Франция - 5:2 (3:0, 0:1, 2:1).
Финляндия – Дания – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).
5-й тур
Франция – Словакия – 3:6 (0:2, 2:1, 1:3).
Финляндия – Великобритания – 5:0 (0:0, 3:0, 2:0).
Дания – США – 1:7 (0:4, 1:2, 0:1).
Канада – Германия – 8:1 (2:0, 2:1, 4:0).
6-й тур
Великобритания – Словакия – 1:7 (1:3, 0:3, 0:1).
Германия – США – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2).
Франция – Финляндия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).
Канада – Дания – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0).
7-й тур
Франция – Великобритания – 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1).
Финляндия – Германия – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2).
Словакия – Дания – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
Канада – США - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).
Турнирное положение: 1. Канада – 18 очков, 2. Финляндия – 16, 3. Германия – 15, 4. США – 14, 5. Словакия – 11, 6. Дания – 6, 7. Великобритания – 2, 8. Франция – 2.
Группа «В»
4-й тур
Россия – Италия – 10:0 (4:0, 4:0, 2:0).
Швейцария – Норвегия – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
Швеция – Австрия – 9:1 (5:0, 2:0, 2:1).
Чехия Латвия – 6:3 (0:2, 4:0, 2:1).
5-й тур
Австрия – Норвегия – 3:5 (0:1, 1:1, 2:3).
Чехия – Италия – 8:0 (1:0, 4:0, 3:0).
Латвия – Россия – 1:3 (1:0, 0:3, 0:0).
Швеция – Швейцария – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).
6-й тур
Италия – Норвегия – 1:7 (0:1, 0:0, 1:6).
Австрия – Чехия – 0:8 (0:2, 0:3, 0:3).
Швейцария – Россия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).
Швеция – Латвия – 5:4 (1:0, 1:1, 3:3).
7-й тур
Австрия – Италия – 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1).
Чехия – Швейцария – 5:4 (1:1, 3:1, 1:2).
Норвегия – Латвия – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3).
Швеция – Россия – 4:7 (1:0, 0:6, 3:1).
Турнирное положение: 1. Россия – 21 очко, 2. Чехия – 18, 3. Швеция – 15, 4. Швейцария – 12, 5. Латвия – 9, 6. Норвегия – 6, 7. Италия – 2, 8. Австрия – 1.
В четвертьфинале 23 мая встречаются:
Канада – Швейцария,
Россия – США,
Финляндия – Швеция,
Чехия – Германия.