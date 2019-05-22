Время лучших

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Во вторник были сыграны последние матчи группового турнира чемпионата мира по хоккею, проходящего в эти дни в Словакии.



Но уже к началу понедельника были известны 7 из 8 команд, прошедших в следующий этап.



Путёвки в плей-офф получили все, кого называли в числе основных претендентов на место в четвертьфинале.



Под сомнением оказалась лишь путёвка сборной Словакии. Команда хозяев, начав турнир с победы над американцами, затем проиграла три матча подряд, в том числе и сборной Германии, и сделала тем самым свои шансы сыграть в четвертьфинале более чем призрачными. И «призрак» так и не удалось материализовать в осязаемую путёвку.



Чемпионат мира по хоккею – 2019. Словакия



Групповой этап Группа «А»



4-й тур



Германия – Словакия – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).



США – Великобритания – 6:3 (1:1, 3:1, 2:1).



Канада – Франция - 5:2 (3:0, 0:1, 2:1).



Финляндия – Дания – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).



5-й тур



Франция – Словакия – 3:6 (0:2, 2:1, 1:3).



Финляндия – Великобритания – 5:0 (0:0, 3:0, 2:0).



Дания – США – 1:7 (0:4, 1:2, 0:1).



Канада – Германия – 8:1 (2:0, 2:1, 4:0).



6-й тур



Великобритания – Словакия – 1:7 (1:3, 0:3, 0:1).



Германия – США – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2).



Франция – Финляндия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).



Канада – Дания – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0).



7-й тур



Франция – Великобритания – 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1).



Финляндия – Германия – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2).



Словакия – Дания – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).



Канада – США - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).



Турнирное положение: 1. Канада – 18 очков, 2. Финляндия – 16, 3. Германия – 15, 4. США – 14, 5. Словакия – 11, 6. Дания – 6, 7. Великобритания – 2, 8. Франция – 2.







Группа «В»



4-й тур



Россия – Италия – 10:0 (4:0, 4:0, 2:0).



Швейцария – Норвегия – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).



Швеция – Австрия – 9:1 (5:0, 2:0, 2:1).



Чехия Латвия – 6:3 (0:2, 4:0, 2:1).



5-й тур



Австрия – Норвегия – 3:5 (0:1, 1:1, 2:3).



Чехия – Италия – 8:0 (1:0, 4:0, 3:0).



Латвия – Россия – 1:3 (1:0, 0:3, 0:0).



Швеция – Швейцария – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).







6-й тур



Италия – Норвегия – 1:7 (0:1, 0:0, 1:6).



Австрия – Чехия – 0:8 (0:2, 0:3, 0:3).



Швейцария – Россия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).



Швеция – Латвия – 5:4 (1:0, 1:1, 3:3).



7-й тур



Австрия – Италия – 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1).



Чехия – Швейцария – 5:4 (1:1, 3:1, 1:2).



Норвегия – Латвия – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3).



Швеция – Россия – 4:7 (1:0, 0:6, 3:1).



Турнирное положение: 1. Россия – 21 очко, 2. Чехия – 18, 3. Швеция – 15, 4. Швейцария – 12, 5. Латвия – 9, 6. Норвегия – 6, 7. Италия – 2, 8. Австрия – 1.







В четвертьфинале 23 мая встречаются:



Канада – Швейцария,



Россия – США,



Финляндия – Швеция,



Чехия – Германия. Но уже к началу понедельника были известны 7 из 8 команд, прошедших в следующий этап.Путёвки в плей-офф получили все, кого называли в числе основных претендентов на место в четвертьфинале.Под сомнением оказалась лишь путёвка сборной Словакии. Команда хозяев, начав турнир с победы над американцами, затем проиграла три матча подряд, в том числе и сборной Германии, и сделала тем самым свои шансы сыграть в четвертьфинале более чем призрачными. И «призрак» так и не удалось материализовать в осязаемую путёвку.Германия – Словакия – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).США – Великобритания – 6:3 (1:1, 3:1, 2:1).Канада – Франция - 5:2 (3:0, 0:1, 2:1).Финляндия – Дания – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).Франция – Словакия – 3:6 (0:2, 2:1, 1:3).Финляндия – Великобритания – 5:0 (0:0, 3:0, 2:0).Дания – США – 1:7 (0:4, 1:2, 0:1).Канада – Германия – 8:1 (2:0, 2:1, 4:0).Великобритания – Словакия – 1:7 (1:3, 0:3, 0:1).Германия – США – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2).Франция – Финляндия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).Канада – Дания – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0).Франция – Великобритания – 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1).Финляндия – Германия – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2).Словакия – Дания – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).Канада – США - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).1. Канада – 18 очков, 2. Финляндия – 16, 3. Германия – 15, 4. США – 14, 5. Словакия – 11, 6. Дания – 6, 7. Великобритания – 2, 8. Франция – 2.Россия – Италия – 10:0 (4:0, 4:0, 2:0).Швейцария – Норвегия – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).Швеция – Австрия – 9:1 (5:0, 2:0, 2:1).Чехия Латвия – 6:3 (0:2, 4:0, 2:1).Австрия – Норвегия – 3:5 (0:1, 1:1, 2:3).Чехия – Италия – 8:0 (1:0, 4:0, 3:0).Латвия – Россия – 1:3 (1:0, 0:3, 0:0).Швеция – Швейцария – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).Италия – Норвегия – 1:7 (0:1, 0:0, 1:6).Австрия – Чехия – 0:8 (0:2, 0:3, 0:3).Швейцария – Россия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).Швеция – Латвия – 5:4 (1:0, 1:1, 3:3).Австрия – Италия – 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1).Чехия – Швейцария – 5:4 (1:1, 3:1, 1:2).Норвегия – Латвия – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3).Швеция – Россия – 4:7 (1:0, 0:6, 3:1).1. Россия – 21 очко, 2. Чехия – 18, 3. Швеция – 15, 4. Швейцария – 12, 5. Латвия – 9, 6. Норвегия – 6, 7. Италия – 2, 8. Австрия – 1.Канада – Швейцария,Россия – США,Финляндия – Швеция,Чехия – Германия. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, хоккей, чемпионат мира, результаты матчей, чемпионат мира по хоккею, Словакия, чемпионат мира по хоккею 2019 — статья прочитана 160 раз Комментарии