|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
СМИ: в США отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному выплатят компенсацию
Правительство штата Мичиган (США) выплатит отсидевшему в 46 лет в тюрьме невиновному американцу Ричарду Филлипсу 1,5 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS News.
Отмечается, что его отправили в тюрьму в 1971 году, а освободили лишь весной прошлого года. Причем, выйдя из тюрьмы, ему даже не оплатили билет на автобус до дома.
Спустя год после выхода из тюрьмы прокуратура штата решила возместить ему все годы заключения, оценив его потерянное время в сумму 1,5 миллиона долларов. На данный момент ожидается решение о выделении этих средств от властей штата.
Также сообщается, что во время пребывания в тюрьме мужчина начал писать картины, которые сейчас оцениваются в тысячи долларов. По словам Филлипса, он таким образом пытался "отвлечься и чем-нибудь занять голову", и ему не важно, выплатят ему власти что-либо за их же ошибку или нет.
Загрузка...
ria.ru
Категории: чп и криминал, общество, в мире
Ключевые слова: США, компенсации, заключенный, невиновность
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|