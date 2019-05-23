Загрузка... СМИ: в США отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному выплатят компенсацию 🔊 Воспроизвести



Правительство штата Мичиган (США) выплатит отсидевшему в 46 лет в тюрьме невиновному американцу Ричарду Филлипсу 1,5 миллиона долларов, сообщает



Отмечается, что его отправили в тюрьму в 1971 году, а освободили лишь весной прошлого года. Причем, выйдя из тюрьмы, ему даже не оплатили билет на автобус до дома.



Спустя год после выхода из тюрьмы прокуратура штата решила возместить ему все годы заключения, оценив его потерянное время в сумму 1,5 миллиона долларов. На данный момент ожидается решение о выделении этих средств от властей штата.



Также сообщается, что во время пребывания в тюрьме мужчина начал писать картины, которые сейчас оцениваются в тысячи долларов. По словам Филлипса, он таким образом пытался "отвлечься и чем-нибудь занять голову", и ему не важно, выплатят ему власти что-либо за их же ошибку или нет. Правительство штата Мичиган (США) выплатит отсидевшему в 46 лет в тюрьме невиновному американцу Ричарду Филлипсу 1,5 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS News.Отмечается, что его отправили в тюрьму в 1971 году, а освободили лишь весной прошлого года. Причем, выйдя из тюрьмы, ему даже не оплатили билет на автобус до дома.Спустя год после выхода из тюрьмы прокуратура штата решила возместить ему все годы заключения, оценив его потерянное время в сумму 1,5 миллиона долларов. На данный момент ожидается решение о выделении этих средств от властей штата.Также сообщается, что во время пребывания в тюрьме мужчина начал писать картины, которые сейчас оцениваются в тысячи долларов. По словам Филлипса, он таким образом пытался "отвлечься и чем-нибудь занять голову", и ему не важно, выплатят ему власти что-либо за их же ошибку или нет. Загрузка... ria.ru Категории: чп и криминал, общество, в мире Ключевые слова: США, компенсации, заключенный, невиновность — статья прочитана 225 раз Комментарии