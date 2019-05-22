Россия резко увеличила поставки нефти в США 🔊 Воспроизвести Фото: Vasily Fedosenko / Reuters



В первой половине мая Россия поставила в США 5 миллионов баррелей нефти. Об этом сообщает



Издание приводит данные о нефти Urals, поставляемой через американские терминалы PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018 году объем поставок по ним был равен 7,52 миллиона баррелей, а в 2017-м — 1,58 миллиона баррелей.



Управляющий партнер инвестбанка Caracas Capital Market Расс Дэллен подтвердил, что поставки российской нефти в США резко выросли. По его данным, американские нефтеперерабатывающие заводы намерены увеличить прием нефти из России в три раза. В первой половине мая Россия поставила в США 5 миллионов баррелей нефти. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на Bloomberg.Издание приводит данные о нефти Urals, поставляемой через американские терминалы PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018 году объем поставок по ним был равен 7,52 миллиона баррелей, а в 2017-м — 1,58 миллиона баррелей.Управляющий партнер инвестбанка Caracas Capital Market Расс Дэллен подтвердил, что поставки российской нефти в США резко выросли. По его данным, американские нефтеперерабатывающие заводы намерены увеличить прием нефти из России в три раза. Как отмечает издание, объемы поставок из России в США растут на фоне снижения экспорта из других нефтедобывающих регионов. Так, поставщики нефтепродуктов из Венесуэлы попали под санкции, а страны-члены ОПЕК сокращают добычу нефти.



Обострение отношений США и Венесуэлы произошло в конце января, когда спикер парламента Гуайдо объявил себя временным главой государства. После этого США ввели санкции против действующего президента Николаса Мадуро, а также государственной нефтяной компании PDVSA. Ее счета в США были заморожены — пользоваться находящимися на них средствами разрешено только при условии, что они не будут переведены нынешней власти.



Также Вашингтон ужесточил санкции против Ирана. Ограничения введены в 2018 году и включали запрет на закупку нефти. США на полгода сделали исключение на покупку нефти для восьми стран: Китая, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции. Исключительные условия действовали до 2 мая 2019 года, однако еще 22 апреля американский президент Дональд Трамп решил отменить послабления с целью сократить экспорт иранской нефти до нулевых значений. m.lenta.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, нефть, поставки — статья прочитана 141 раз Комментарии