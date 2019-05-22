Международное сообщество: США попирают мультилатерализм и причиняют ущерб мировой экономике 🔊 Воспроизвести



На фоне того, что США продолжают вести политику односторонних действий, усиливая торговые трения с Китаем, распространяется всеобщее мнение о том, что повышение таможенных пошлин не поможет разрешить проблемы. Эти действия не только наносят ущерб китайской и американской экономике, но также негативно влияют на мировую экономику, пишет агентство



13 мая три основных индекса Нью-Йоркской фондовой биржи резко снизились после недельного спада. Индексы NASDAQ также обвалились, установив абсолютный рекорд падения за торговый день в этом году. Начиная с 5-го мая, индекс S&P 500 потерял 1,1 трлн.долларов рыночной капитализации. На фоне того, что США продолжают вести политику односторонних действий, усиливая торговые трения с Китаем, распространяется всеобщее мнение о том, что повышение таможенных пошлин не поможет разрешить проблемы. Эти действия не только наносят ущерб китайской и американской экономике, но также негативно влияют на мировую экономику, пишет агентство russian.china.org.cn 13 мая три основных индекса Нью-Йоркской фондовой биржи резко снизились после недельного спада. Индексы NASDAQ также обвалились, установив абсолютный рекорд падения за торговый день в этом году. Начиная с 5-го мая, индекс S&P 500 потерял 1,1 трлн.долларов рыночной капитализации. 13 мая фьючерсы на соевые бобы США продолжили снижаться и упали до самого низкого уровня за более чем 10 лет. За последний год объем экспорта американских бобов резко уменьшился. В этом месяце Американская сельскохозяйственная ассоциация несколько раз обращалась к правительству США с просьбой не повышать таможенные пошлины на китайские товары. Ассоциация розничной торговли, Ассоциация информационных технологий, Ассоциация производителей химической продукции и множество других отраслевых ассоциаций выразили свою обеспокоенность по поводу того, что по их отраслям будет нанесет удар – все они высказали похожие точки зрения.



Знаменитая инвестиционная компания The Goldman Sachs Group на днях обнародовала отчет о том, что действия США по повышению таможенных пошлин приведут к тому, что расплачиваться за это будут американские предприятия и семьи, а дальнейшая эскалация торговых трений может вызвать спад роста ВВП США.



Консалтинговая компания Trade Partnership World wide обнародовала отчет о том, что если США на 25% повысят таможенные пошлины на экспортируемые в США китайские товары стоимостью 200 млрд.долларов, в результате, траты каждой американской семьи, состоящей из четырех человек, в среднем увеличатся на 767 долларов в год. Кроме того, это угрожает потерей 940 тыс. рабочих мест.



«Таможенные пошлины наносят урон периферийным территориям США» -- пишет организация, представляющая интересы более 150 отраслевых ассоциаций США. Ее веб-сайт в реальном времени обновляет данные об ущербе, наносимой экономике США из-за китайско-американских торговых трений. На данный момент объем ущерба превысил 26 млрд.долларов.



Меры США по повышению таможенных тарифов вызывают обеспокоенность всего мира.



Международный мозговой центр Leaders pour la paix (Лидеры за мир) 13 мая опубликовал отчет, в котором сообщается, что некоторые страны, прикрываясь идеями о «защите государственных интересов», отодвинули мультилатерализм в сторону, они непрерывно провоцируют конфликты по торгово-экономическим и другим вопросам. Однако сегодня степень взаимозависимости между странами усиливается, от мультилатерлазма не только нельзя отказаться, наоборот, он должен излучать еще более активную жизненную силу. russian.china.org.cn Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, Китай, санкции, торговля, пошлины — статья прочитана 153 раза Комментарии