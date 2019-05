Комментарий: Власти США и Google помогли сторонникам самоизоляции в РФ 🔊 Воспроизвести



Решение IT-гиганта Google лишить Huawei доступа к своим сервисам может оказаться на руку сторонникам автономного интернета в России. Но путь этот - тупиковый, считает комментатор



После внесения компании Huawei в "черный список" министерства торговли США решение Google прекратить с ней сотрудничество было вполне ожидаемым. Но прозвучало оно все равно как гром среди ясного неба. Компания Huawei, претендующая на лидерство в невероятно конкурентном и сложном сегменте высокотехнологичной отрасли, одномоментно была поставлена перед перспективой борьбы за выживание. Решение IT-гиганта Google лишить Huawei доступа к своим сервисам может оказаться на руку сторонникам автономного интернета в России. Но путь этот - тупиковый, считает комментатор DW Александр Плющев.После внесения компании Huawei в "черный список" министерства торговли США решение Google прекратить с ней сотрудничество было вполне ожидаемым. Но прозвучало оно все равно как гром среди ясного неба. Компания Huawei, претендующая на лидерство в невероятно конкурентном и сложном сегменте высокотехнологичной отрасли, одномоментно была поставлена перед перспективой борьбы за выживание.



США ограничивают работу Huawei, а в России пока не волнуются



История подозрений американцев в адрес Huawei довольно давняя: ей более десяти лет. В США китайскому IT-гиганту отказано в доступе к сетям, передающим информацию государственного или военного характера, ему также запрещено участвовать в сделках по покупкам американских компаний. Эти ограничения базируются на подозрениях военных и разведки США, что Huawei может использовать шпионское оборудование или уязвимые места в программном обеспечении для перехвата секретных сведений. Законы КНР обязывают компании страны предоставлять разведке полученные в ходе работы данные, "когда это необходимо".



Александр Плющев



Кстати, в России, судя по всему, никаких претензий в плане государственной безопасности нет: здесь много телекоммуникаций, работающих на оборудовании Huawei. Сообщалось, что оно, возможно будет поставляться для исполнения "закона Яровой" о хранении данных. Подписан контракт с "Билайном" на развертывание сети 5G.



Ограничения работы IT-компаний: Россия в тренде



Широко известны два случая, когда другие страны накладывали ограничения на российские высокотехнологичные компании под предлогом защиты национальной безопасности. Первый - это "Лаборатория Касперского" на американском рынке, второй - "Яндекс" и Mail.Ru на украинском. Случай Касперского - это вообще Huawei в миниатюре: компанию создавал выходец из спецслужб (в Китае - из армии), есть подозрения в сотрудничестве с силовыми и разведывательными структурами, есть серьезные опасения, что, "если родина прикажет", компания будет работать как агент. С "Яндексом" и Mail.Ru история больше политическая, нежели шпионская: Украина опасалась не столько того, что танки по "Яндекс.Навигатору" пойдут на Киев, и даже не сбора данных через соцсети, сколько российского влияния, примерно как через телеканалы.



Случай с Huawei отличается тем, что американская компания, выполняя предписание своих властей, отрезает китайской компании возможность пользоваться глобальным ресурсом - операционной системой (кроме открытой ее части) и магазином приложений. Это, по меньшей мере, серьезно затруднит или сделает невозможной работу Huawei едва ли не на любых рынках за пределами Китая. Именно такими опасениями (нас отключат от интернета, нас отключат от системы SWIFT) российские власти аргументируют дальнейшую самоизоляцию России, в том числе и в сфере IT.



Спасение в глобализации



Попытки построить свою мобильную операционную систему и, главное, экосистему приложений предпринимались компаниями в разных странах: Windows Phone от Microsoft, Bada от Samsung, у нас временами вспоминают про Sailfish. Ну и где они все? Обиженный Huawei только что анонсировал собственную операционную систему Hongmeng. Но где и кому, кроме китайского рынка, она будет нужна без самых популярных приложений вроде Facebook, Watsapp или Instagram? Если оставить за скобками некорректность сравнения межбанковской системы с системой операционной, не говоря уже об интернете, то парадокс состоит в том, что страховка от подобных случаев заключается вовсе не в изоляции, а как раз в глобализации.



У России отличный потенциал в области IT. Свидетельством тому служат несколько высокотехнологичных компаний, которым удалось осуществить внешнюю экспансию и успешно конкурировать с зарубежными, прежде всего американскими компаниями. Такими они стали не благодаря поддержке государства, а наоборот - из-за того, что отрасль развивалась самостоятельно, высококонкурентно, в том числе за счет присутствия на российском рынке иностранных игроков. Иными словами, "Яндекс" не был бы таким без Google. А вот условному "Ростеху", существование которого невозможно без госучастия, и в условиях реальной конкуренции таким никогда не стать.



Как бы наивно это не звучало, но сотрудничество и прозрачность, а также предсказуемое поведение властей в соответствии с принятыми правилами повышают уровень доверия стран и, соответственно, компаний друг к другу. Но сейчас все идет по совершенно обратному сценарию, причем во всем мире, и Россия принимает в нем самое активное участие. Укладываются в этот тренд и принятые американскими властями решения в отношении Huawei, которые непроизвольно становятся новыми аргументами для сторонников суверенизации сферы IT. Проблема в том, что в России это вовсе не путь к технологическим прорывам, появлению новых компаний, продуктов и услуг. Обычно это освоение огромных денег, заканчивающееся в лучшем случае показухой для первых лиц государства.



Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev



Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом. Если вы еще не слышали аргумента, что произошедшее с Huawei - лучшее доказательство того, что курс России на самоизоляцию и опору на собственные силы, в том числе и в IT-сфере, верен, то обязательно услышите.История подозрений американцев в адрес Huawei довольно давняя: ей более десяти лет. В США китайскому IT-гиганту отказано в доступе к сетям, передающим информацию государственного или военного характера, ему также запрещено участвовать в сделках по покупкам американских компаний. Эти ограничения базируются на подозрениях военных и разведки США, что Huawei может использовать шпионское оборудование или уязвимые места в программном обеспечении для перехвата секретных сведений. Законы КНР обязывают компании страны предоставлять разведке полученные в ходе работы данные, "когда это необходимо".Пока речь шла о телекоммуникационном оборудовании, противодействие американских властей компании Huawei обсуждалось не так широко - часто в контексте того, что европейские союзники США не спешат отказываться от сотрудничества с китайцами. Но теперь дело дошло до мобильных телефонов, которых довольно много в карманах и сумочках пользователей по всему миру, и до их работы в США и во всем мире. К этому времени Huawei из крепкого середнячка превратился в одного из лидеров на рынке мобильных устройств, и удар по этому сегменту его деятельности может нанести ему самый существенный урон.Кстати, в России, судя по всему, никаких претензий в плане государственной безопасности нет: здесь много телекоммуникаций, работающих на оборудовании Huawei. Сообщалось, что оно, возможно будет поставляться для исполнения "закона Яровой" о хранении данных. Подписан контракт с "Билайном" на развертывание сети 5G.Широко известны два случая, когда другие страны накладывали ограничения на российские высокотехнологичные компании под предлогом защиты национальной безопасности. Первый - это "Лаборатория Касперского" на американском рынке, второй - "Яндекс" и Mail.Ru на украинском. Случай Касперского - это вообще Huawei в миниатюре: компанию создавал выходец из спецслужб (в Китае - из армии), есть подозрения в сотрудничестве с силовыми и разведывательными структурами, есть серьезные опасения, что, "если родина прикажет", компания будет работать как агент. С "Яндексом" и Mail.Ru история больше политическая, нежели шпионская: Украина опасалась не столько того, что танки по "Яндекс.Навигатору" пойдут на Киев, и даже не сбора данных через соцсети, сколько российского влияния, примерно как через телеканалы.Случай с Huawei отличается тем, что американская компания, выполняя предписание своих властей, отрезает китайской компании возможность пользоваться глобальным ресурсом - операционной системой (кроме открытой ее части) и магазином приложений. Это, по меньшей мере, серьезно затруднит или сделает невозможной работу Huawei едва ли не на любых рынках за пределами Китая. Именно такими опасениями (нас отключат от интернета, нас отключат от системы SWIFT) российские власти аргументируют дальнейшую самоизоляцию России, в том числе и в сфере IT.Попытки построить свою мобильную операционную систему и, главное, экосистему приложений предпринимались компаниями в разных странах: Windows Phone от Microsoft, Bada от Samsung, у нас временами вспоминают про Sailfish. Ну и где они все? Обиженный Huawei только что анонсировал собственную операционную систему Hongmeng. Но где и кому, кроме китайского рынка, она будет нужна без самых популярных приложений вроде Facebook, Watsapp или Instagram? Если оставить за скобками некорректность сравнения межбанковской системы с системой операционной, не говоря уже об интернете, то парадокс состоит в том, что страховка от подобных случаев заключается вовсе не в изоляции, а как раз в глобализации.У России отличный потенциал в области IT. Свидетельством тому служат несколько высокотехнологичных компаний, которым удалось осуществить внешнюю экспансию и успешно конкурировать с зарубежными, прежде всего американскими компаниями. Такими они стали не благодаря поддержке государства, а наоборот - из-за того, что отрасль развивалась самостоятельно, высококонкурентно, в том числе за счет присутствия на российском рынке иностранных игроков. Иными словами, "Яндекс" не был бы таким без Google. А вот условному "Ростеху", существование которого невозможно без госучастия, и в условиях реальной конкуренции таким никогда не стать.Как бы наивно это не звучало, но сотрудничество и прозрачность, а также предсказуемое поведение властей в соответствии с принятыми правилами повышают уровень доверия стран и, соответственно, компаний друг к другу. Но сейчас все идет по совершенно обратному сценарию, причем во всем мире, и Россия принимает в нем самое активное участие. Укладываются в этот тренд и принятые американскими властями решения в отношении Huawei, которые непроизвольно становятся новыми аргументами для сторонников суверенизации сферы IT. Проблема в том, что в России это вовсе не путь к технологическим прорывам, появлению новых компаний, продуктов и услуг. Обычно это освоение огромных денег, заканчивающееся в лучшем случае показухой для первых лиц государства. dw.com Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, Google, Huawei, опасность, кибербезопасность — статья прочитана 165 раз Комментарии