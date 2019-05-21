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На Украине обвинили Порошенко в госизмене

© РИА Новости / Стрингер


Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против Петра Порошенко по подозрению в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда корабли украинских ВМС прошли из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Заявление подал бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. По его словам, Порошенко совершил госизмену, когда попытался ввести в стране военное положение, для чего пожертвовал украинскими моряками и послал их в Керченский пролив.
Экс-президент Украины уже проходит свидетелем по другому уголовному делу — о гибели людей во время Евромайдана. В 2016 году состоялся первый допрос, повторный был назначен на 7 мая этого года, однако Порошенко на него не явился. Позже дачу показаний перенесли на 10-е число.

Провокация в Керченском проливе

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.

Владимир Путин оценил действия украинских властей как провокацию в преддверии выборов президента.
РИА Новости
Категории: чп и криминал, политика
Ключевые слова: преступление, Порошенко, госизмена
География: Украина
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добавлена сегодня, 21 мая, 19:00

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