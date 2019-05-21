На Украине обвинили Порошенко в госизмене 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер



Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против Петра Порошенко по подозрению в госизмене. Об этом сообщает



Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда корабли украинских ВМС прошли из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.



Заявление подал бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. По его словам, Порошенко совершил госизмену, когда попытался ввести в стране военное положение, для чего пожертвовал украинскими моряками и послал их в Керченский пролив. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против Петра Порошенко по подозрению в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда корабли украинских ВМС прошли из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.Заявление подал бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. По его словам, Порошенко совершил госизмену, когда попытался ввести в стране военное положение, для чего пожертвовал украинскими моряками и послал их в Керченский пролив. Экс-президент Украины уже проходит свидетелем по другому уголовному делу — о гибели людей во время Евромайдана. В 2016 году состоялся первый допрос, повторный был назначен на 7 мая этого года, однако Порошенко на него не явился. Позже дачу показаний перенесли на 10-е число.



Провокация в Керченском проливе



В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.



Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.



Владимир Путин оценил действия украинских властей как провокацию в преддверии выборов президента. РИА Новости Категории: чп и криминал, политика Ключевые слова: преступление, Порошенко, госизмена География: Украина — статья прочитана 113 раз Комментарии