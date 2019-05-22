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И снова звучат канклес





В эти дни в Вильнюсе проходят концерты старейшего фольклорного международного фестиваля нашей страны «Звучат, звучат канклес».

Он зародился в советское время – в 1972-м году. За эти десятилетия он развил и упрочил свой авторитет хранителя народных музыкальных традиций.

В рамках фестиваля можно услышать включённые в список нематериального наследия ЮНЕСКО литовские многоголосые хоровые песни – «сутартинес», а также с другими лучшими образцам народного творчества.

Программа нынешнего фестиваля была представлена в столичном Бернардинском саду, в окружении радующих глаз цветов, прекрасно отражая праздничный характер фестиваля.

Как сообщили организаторы фестиваля, в его программе – свыше 40 мероприятий, так что каждый сможет найти музыку для себя.
«В программе 47-го фестиваля очень много мероприятий, среди которых не только полюбившиеся зрителям и участникам фестиваля вечера «сутартинес», «Танцевальные ночи», возможность прикоснуться к тайнам народных ремёсел, выступления зарубежных гостей, детский праздник фольклора «Saulytė», но и особые меропрития, посвящённые традициям Жямайтии. Пройдёт научная конференция, концерт инструментальной музыки «Grajyk, muzikeli», выставка работ жямайтийских ремесленников и, конечно жеЮ большой концерт», - сказала Сандра Даугирдене, директор Вильнюсского центра этнической культуры, выступившего в роли организатора фестиваля.

Фото из архива «Обзора». Автор – Виктор Грецкас

Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: «Звучат, звучат канклес»
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 22 мая, 14:00

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