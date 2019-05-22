В Пашилайчяй спорта станет больше 🔊 Воспроизвести







В микрорайоне Пашилайсяй, рядом с прогимназией Жяминос, вскоре начнётся грандиозное строительство. Здесь появится огромная пристройка с тремя спортивными залами общей площадью 4000 кв м и с трибунами на 1300 зрителей.



В столице появляется всё больше возможностей для ежедневных занятий спортом и физической культурой в своём районе, в своей школе.



Это будет не только новое пространство для качественных уроков физкультуры, но современная база для тренировок и соревнований баскетболистов и представителей других видов спорта.



Это уникальная спортивная база, строящаяся не за частные деньги. Впервые за многие десятилетия проект реализуется исключительно на деньги городского самоуправления, то есть на деньги налогоплательщиков. В столице появляется всё больше возможностей для ежедневных занятий спортом и физической культурой в своём районе, в своей школе.Это будет не только новое пространство для качественных уроков физкультуры, но современная база для тренировок и соревнований баскетболистов и представителей других видов спорта.Это уникальная спортивная база, строящаяся не за частные деньги. Впервые за многие десятилетия проект реализуется исключительно на деньги городского самоуправления, то есть на деньги налогоплательщиков.











«Обновление школ, их спортивной инфраструктуры приобретает ускорение, а ученики и их родители всё больше верят в позитивные изменения в столичной системе просвещения. На срок полномочий нынешнего горсовета мы решили уделить особое внимание физическому воспитанию детей, создавая для этого соответствующие условия. Мы приглашаем тренироваться в школьных спортзалах и на пришкольных стадионах воспитанников спортшкол, клубов и академий, а в свободное от их занятий время здесь могут заниматься спортом все желающие. Самые большие изменения всё смогут почувствовать тогда, когда появятся «спортивные» пристройки у гимназии Габиёс и у прогимназии Жяминос, а также стадион у гимназии Пилайтес и пристройка у гимназии ЙОахима Лелевеля. Они смогут принять свыше 3,5 тысяч вильнюсцев. На все эти проекты мы выделяем 19,5 евро», - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



К слову, проект «спортивной» пристройки прогимназии Жяминос, которая откроет двери в следующем году, предусматривает также автостоянку на 74 машины. Вся инфраструктура пристройки будет приспособлена в том числе и для нужды людей с ограниченными физическими возможностями.



Фото: Vilnius.lt На возведение пристройки, спортивное снаряжение и мебель городские власти выделил более 5 млн евро. Соответствующий конкурс выиграли предприятия «HSC Baltic» и «Hidrostatyba».«Обновление школ, их спортивной инфраструктуры приобретает ускорение, а ученики и их родители всё больше верят в позитивные изменения в столичной системе просвещения. На срок полномочий нынешнего горсовета мы решили уделить особое внимание физическому воспитанию детей, создавая для этого соответствующие условия. Мы приглашаем тренироваться в школьных спортзалах и на пришкольных стадионах воспитанников спортшкол, клубов и академий, а в свободное от их занятий время здесь могут заниматься спортом все желающие. Самые большие изменения всё смогут почувствовать тогда, когда появятся «спортивные» пристройки у гимназии Габиёс и у прогимназии Жяминос, а также стадион у гимназии Пилайтес и пристройка у гимназии ЙОахима Лелевеля. Они смогут принять свыше 3,5 тысяч вильнюсцев. На все эти проекты мы выделяем 19,5 евро», - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.К слову, проект «спортивной» пристройки прогимназии Жяминос, которая откроет двери в следующем году, предусматривает также автостоянку на 74 машины. Вся инфраструктура пристройки будет приспособлена в том числе и для нужды людей с ограниченными физическими возможностями. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: спортзал, Пашилайчяй, пристройка — статья прочитана 114 раз Комментарии