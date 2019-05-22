Дворец профсоюзов стал ненужным 🔊 Воспроизвести







Пресс-служба Вильнюсского самоуправления сообщила о дальнейшей судьбе Дворца профсоюзов такими словами: «Пока архитекторы со всего мира и Литвы проектируют будущий Концертный зал на горе Таурас и состязаются в международном конкурсе архитектурных идей, члены Вильнюсского городского совета решили снести ставший уже не нужным Дворец профсоюзов, на месте которого и появится новый Концертный зал».



На снос дворца правительство выделило 1,9 млн евро. Планируется, что здание снесут до конца 2019 года.



«Я рад видеть прогресс в этом проекте: в феврале мы объявили международный конкурс на архитектурную идею, который вызвал огромный интерес, а сегодня мы делаем еще один шаг в сторону символа Вильнюса на горе Таурас – национального Концертного зала. Уже в 2023 году с этой горы на город будет взирать современный Национальный концертный зал. Планируется, что на первый концерт в нём вильнюсцы и гости города будут приглашены по случаю 700-летия Вильнюса», - сказал вице-мэр Витаутас Миталас. На снос дворца правительство выделило 1,9 млн евро. Планируется, что здание снесут до конца 2019 года.«Я рад видеть прогресс в этом проекте: в феврале мы объявили международный конкурс на архитектурную идею, который вызвал огромный интерес, а сегодня мы делаем еще один шаг в сторону символа Вильнюса на горе Таурас – национального Концертного зала. Уже в 2023 году с этой горы на город будет взирать современный Национальный концертный зал. Планируется, что на первый концерт в нём вильнюсцы и гости города будут приглашены по случаю 700-летия Вильнюса», - сказал вице-мэр Витаутас Миталас. В настоящее время идёт подготовка проекта по сносу здания, позже будет проведён конкурс на проведение этих работ, и к концу декабря нынешнего года на месте Дворца профсоюзов будет уже пусто.



Конкурс на проект новой архитектурной изюминки Вильнюса будет длиться до начала июля 2019 года, а в 2021 году начнётся само строительство Концертного зала, которое продлится несколько лет.



В соответствии с условиями столичных властей в нём должны быть два зала, большой - на 1700 мест и малый - на 500 мест.



Дворец профсоюзов был построен в 1963 году. После восстановления Литвой независимости здание спустя несколько лет пришло в упадок и стояло заброшенное.



В 2004 году в здании начался большой пожар, уничтоживший часть здания, правое его крыло почти полностью сгорело. После этого здание не ремонтировали, дворец приходил в запустение.



1 августа 2018 года во время экспертизы здания выяснилось, что оно не только пострадало во время пожара, но и функционально износилось, кроме того, мешает строительству Концертного зала, поэтому комиссия и решила его снести. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Дворец профсоюзов География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 141 раз Комментарии