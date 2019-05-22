Музыка над городом 🔊 Воспроизвести







В субботу на прошлой неделе Вильнюс в очередной раз стал столицей уличной музыки.



По традиции, в третью субботу мая тысячи людей в Литве выходят музицировать на улицы. «День уличной музыки» – это праздник, объединяющий всех, кто говорит на самом универсальном в мире языке – языке музыки, пишет



Откликнувшиеся на призыв музыканта и актёра Андрюса Мамонтоваса любители и профессиональные музыканты с 2007-го года выходят во дворы, на улицы, скверы и площади Вильнюса.



Вооружившись самыми разнообразными музыкальными инструментами, они играют рок, классику, джаз, авангард, фольклор, отбивают африканские ритмы. Этот день вовлекает все города и городки Литвы, а с некоторых пор и целый ряд зарубежных городов, присоединившихся к этой замечательной акции, в праздник свободного творчества, общения музыкантов и общества. По традиции, в третью субботу мая тысячи людей в Литве выходят музицировать на улицы. «День уличной музыки» – это праздник, объединяющий всех, кто говорит на самом универсальном в мире языке – языке музыки, пишет vilnius-events.lt Откликнувшиеся на призыв музыканта и актёра Андрюса Мамонтоваса любители и профессиональные музыканты с 2007-го года выходят во дворы, на улицы, скверы и площади Вильнюса.Вооружившись самыми разнообразными музыкальными инструментами, они играют рок, классику, джаз, авангард, фольклор, отбивают африканские ритмы. Этот день вовлекает все города и городки Литвы, а с некоторых пор и целый ряд зарубежных городов, присоединившихся к этой замечательной акции, в праздник свободного творчества, общения музыкантов и общества.



На сайте www.obzor.lt можно посмотреть сразу несколько фоторепортажей Виктора Грецкаса, «Обзор».



Была в нынешней программе Дня уличной музыки» и новинка: горожан и гостей литовской столицы музыка встречала уже по пути в центр Вильнюса. Об этом позаботились работники муниципального транспортного предприятия «Susisiekimo paslaugos», договорившиеся с молодыми исполнителями, чтобы те выступали прямо в салонах новых автобусов. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: День уличной музыки, Андрюс Мамонтова — статья прочитана 136 раз Комментарии