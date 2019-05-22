Министр сельского хозяйства Литвы уволил главу НПА Э. Беронтаса 🔊 Воспроизвести



После апрельского заявления Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) о том, что глава Национального платежного агентства Эрикас Беронтас не может работать с засекреченной информацией, министр сельского хозяйства во вторник освободил его от должности.



"Сегодня после долгих обсуждений и консультаций с юристами и после полученного вчера разъяснения ДГБ я подписал распоряжение, которым с завтрашнего дня освобождают от должности Э. Беронтаса", - сказал BNS министр Гедрюс Сурплис.



По его словам, увольнение Э. Беронтаса затянулось, потому что нужно было выяснить все, чтобы после решений судов у него было возможности вернуться на работу.



Э. Беронтас сказал BNS, что обжалует решение министра о его увольнении в суде, а аргументы ДГБ назвал ничтожными.



Пресс-атташе ДГБ Аурелия Каткувене ранее сказала BNS, что рекомендация министру сельского хозяйства не разрешать Э. Беронтасу работать с засекреченной информацией была представлена 29 апреля. Позицию ДГБ Э. Беронтас обжаловал в суде. После апрельского заявления Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) о том, что глава Национального платежного агентства Эрикас Беронтас не может работать с засекреченной информацией, министр сельского хозяйства во вторник освободил его от должности."Сегодня после долгих обсуждений и консультаций с юристами и после полученного вчера разъяснения ДГБ я подписал распоряжение, которым с завтрашнего дня освобождают от должности Э. Беронтаса", - сказал BNS министр Гедрюс Сурплис.По его словам, увольнение Э. Беронтаса затянулось, потому что нужно было выяснить все, чтобы после решений судов у него было возможности вернуться на работу.Э. Беронтас сказал BNS, что обжалует решение министра о его увольнении в суде, а аргументы ДГБ назвал ничтожными.Пресс-атташе ДГБ Аурелия Каткувене ранее сказала BNS, что рекомендация министру сельского хозяйства не разрешать Э. Беронтасу работать с засекреченной информацией была представлена 29 апреля. Позицию ДГБ Э. Беронтас обжаловал в суде. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: безопасность, увольнения, минсельзох География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии