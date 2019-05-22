Красивая улыбка моря 🔊 Воспроизвести







В Клайпеде 18 мая прошло важное весеннее событие, отражающее морской дух города-порта и открывающее летний судоходный сезон. Его красиво называют малым Праздником моря.



Традиционные яркие и разнообразные мероприятия порадовали в этот день многочисленных зрителей, собравшихся на побережье со всей Литвы.



Символ города - баркентина «Меридианас» - украсился парусами. Основные события праздника разворачивались на реке Дане и вокруг неё. А главное из них - ночной парад судов - пригласило всех желающих на Круизный терминал.



Парад судов в этом году проходил в десятый раз. Юбилейное шествие нескольких десятков сияющих огнями судов возглавило экспедиционное историческое судно «Витаутас Великий».



Накануне впечатляющего события мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас отметил: «Клайпедский парад судов – это красивая улыбка морского государства Клайпеде и Литве». В Клайпеде 18 мая прошло важное весеннее событие, отражающее морской дух города-порта и открывающее летний судоходный сезон. Его красиво называют малым Праздником моря.Традиционные яркие и разнообразные мероприятия порадовали в этот день многочисленных зрителей, собравшихся на побережье со всей Литвы.Символ города - баркентина «Меридианас» - украсился парусами. Основные события праздника разворачивались на реке Дане и вокруг неё. А главное из них - ночной парад судов - пригласило всех желающих на Круизный терминал.Парад судов в этом году проходил в десятый раз. Юбилейное шествие нескольких десятков сияющих огнями судов возглавило экспедиционное историческое судно «Витаутас Великий».Накануне впечатляющего события мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас отметил: «Клайпедский парад судов – это красивая улыбка морского государства Клайпеде и Литве». Фото: Klaipeda.diena.lt



Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: ночной парад судов — статья прочитана 165 раз Комментарии