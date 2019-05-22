Главная >> Новости >> в странах Балтии >> Красивая улыбка моря

Красивая улыбка моря





В Клайпеде 18 мая прошло важное весеннее событие, отражающее морской дух города-порта и открывающее летний судоходный сезон. Его красиво называют малым Праздником моря.

Традиционные яркие и разнообразные мероприятия порадовали в этот день многочисленных зрителей, собравшихся на побережье со всей Литвы.

Символ города - баркентина «Меридианас» - украсился парусами. Основные события праздника разворачивались на реке Дане и вокруг неё. А главное из них - ночной парад судов - пригласило всех желающих на Круизный терминал.

Парад судов в этом году проходил в десятый раз. Юбилейное шествие нескольких десятков сияющих огнями судов возглавило экспедиционное историческое судно «Витаутас Великий».

Накануне впечатляющего события мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас отметил: «Клайпедский парад судов – это красивая улыбка морского государства Клайпеде и Литве».
Фото: Klaipeda.diena.lt

Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: ночной парад судов
статья прочитана 165 раз
добавлена сегодня, 22 мая, 11:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка