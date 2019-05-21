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В созвучии с «Весной поэзии – 2019»





17 мая 2019 г. в Малом зале Вильнюсского Дома учителей состоялось мероприятие, организованное Международной ассоциацией писателей и публицистов (МАПП), Каунасским центром культур разных народов, Каунасским клубом «Надежда» Русского собрания Литвы, посвящённое проходящему в настоящее время в Литве поэтическому фестивалю «Poezijos pavasaris – 2019» («Весна поэзии – 2019»).

Это был поэтический спектакль под названием «Диптих диполиса» с участием двух известных в литературных кругах поэтов: доктора гуманитарных наук, автора 16 поэтических сборников, обладателя Национальной премии «Золотое перо Руси», а также множества других регалий в поэтической области, члена МАПП Эляны Суодене и редактора Литературного объединения «Логос», члена Союза журналистов Литвы, члена МАПП Сергея Лаврова.
Зрители с неослабным вниманием и явным удовольствием слушали чтение авторских стихов двух талантливых поэтов. Прозвучали строки о любви, природе, философские размышления об окружающей жизни и сути бытия.

Мысли, заложенные в стихотворные произведения, явно находили отклик в душах и умах слушателей, декламируемые авторами стихи получили высокую оценку.





В перерывах между выступлениями Э.Суодене и С.Лаврова звучали вокальные номера приехавших на мероприятие двух каунасских исполнителей - замечательной супружеской пары (вместе они уже более 60 лет) - Валентины и Анатолия Киселёвых.

Поэтические чтения двух русскоязычных поэтов Литвы явились достойным дополнением к обширному празднику «Весны поэзии – 2019», проводимом в Литве уже многие годы.

Хочется надеяться, что в последующие годы в рамках Дня поэзии найдётся место и для поэтов из Литвы, пишущих на русском языке.

Галина ИВАНОВА,

специально для «Обзора»

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Категории: в странах Балтии, культура
Ключевые слова: «Poezijos pavasaris – 2019»
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добавлена сегодня, 21 мая, 15:30

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