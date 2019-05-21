В этом году в Литве задержано в 3 раза больше контрабанды сигарет 🔊 Воспроизвести



В этом году литовские таможенники задержали в три раза больше контрабанды сигарет, чем за тот же период прошлого года, ее сумма достигла 11 млн евро, сообщила во вторник Криминальная служба таможни.



Служба начала 30 досудебных расследований контрабанды табачных изделий. В этом году таможенники уже задержали 3 млн 423 тыс. пачек сигарет на 11 млн евро. За тот же период прошлого года было задержано 1 млн 104 тыс. пачек контрабандного курева на 3,6 млн евро.



В прошлом году основная часть нелегальных сигарет была задержана внутри страны, либо на границе с Белоруссией, а в этом году особо выросли объемы контрабанды на границе с российской Калининградской областью.



Также 15% контрабанды задержано уже на вывозе ее из Литвы – на границе с Польшей. Это так называемая "транзитная контрабанда", сигареты, которые предназначаются для черного рынка Западной Европы.



Таможенники отмечают, что прикрытием для контрабанды все чаще становятся грузы древесины или пластика из России и Беларуси. В этом году литовские таможенники задержали в три раза больше контрабанды сигарет, чем за тот же период прошлого года, ее сумма достигла 11 млн евро, сообщила во вторник Криминальная служба таможни.Служба начала 30 досудебных расследований контрабанды табачных изделий. В этом году таможенники уже задержали 3 млн 423 тыс. пачек сигарет на 11 млн евро. За тот же период прошлого года было задержано 1 млн 104 тыс. пачек контрабандного курева на 3,6 млн евро.В прошлом году основная часть нелегальных сигарет была задержана внутри страны, либо на границе с Белоруссией, а в этом году особо выросли объемы контрабанды на границе с российской Калининградской областью.Также 15% контрабанды задержано уже на вывозе ее из Литвы – на границе с Польшей. Это так называемая "транзитная контрабанда", сигареты, которые предназначаются для черного рынка Западной Европы.Таможенники отмечают, что прикрытием для контрабанды все чаще становятся грузы древесины или пластика из России и Беларуси. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: контрабанда, сигареты, полиция, операция География: Литва — статья прочитана 115 раз Комментарии