Sina Китай : США показали клыки, и Россия тут же сделала три важных шага в сторону Китая 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Евгения Новоженина



Пока США накладывают запреты на «Хуавэй», Россия делает уверенные шаги в сторону Китая. Даже в условиях американских санкций страны осуществляют тесное сотрудничество, возможности для которого становятся только шире. Своим примером они показывают, что значит настоящее сотрудничество крупных держав. Вот почему все больше союзников Америки отказываются идти у нее на поводу.



Друг познается в беде! Россия протянула руку помощи компании «Хуавэй», на которую оказывают давление США.



В четверг Америка после безрезультатных запретов союзникам использовать продукцию «Хуавэй» пошла на крайние меры. Однако это лишь показало подготовленность «Хуавэй» и то, что даже самые преданные союзники не согласны прогибаться под Соединенные Штаты. Друг познается в беде! Россия протянула руку помощи компании «Хуавэй», на которую оказывают давление США.В четверг Америка после безрезультатных запретов союзникам использовать продукцию «Хуавэй» пошла на крайние меры. Однако это лишь показало подготовленность «Хуавэй» и то, что даже самые преданные союзники не согласны прогибаться под Соединенные Штаты.



Я заметил, что вместе с тем, как союзники США один за другим отказываются подчиняться, Россия взяла дело в свои руки и стала поддерживать Китай в распространении компанией «Хуавэй» связи 5G, спутниковой навигации и сельскохозяйственной продукции.



Продвижение «Хуавэй»



16 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения и вверил министру торговли более широкие полномочия, запретив американским предприятиям использовать оборудование компании «Хуавэй», «способное нанести ущерб государственной безопасности».



Вечером того же дня Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло «Хуавэй» в список компаний, способных нанести ущерб государственной безопасности США.



Что выбрать: США или «Хуавэй»? Трамп думал, что остановил серьезную угрозу, но он и представить не мог, с каким противодействием столкнется.



Если поведение традиционных союзников США было более осмотрительным, то в пример им можно было бы привести Россию, действующую прямо и открыто.



Крупная российская телекоммуникационная компания ВымпелКом Лтд. считает, что оборудование «Хуавэй» не несет в себе никакой угрозы и заявляет о готовности начать использовать связь 5G. Их телекоммуникационную сеть в Москве сейчас полностью переводят на оборудование компании «Хуавэй».



В российской компании отметили, что оборудование «Хуавэй» составляет 85% их московской телекоммуникационной сети, а к сентябрю эта цифра вырастет до 100%.



Помимо этого, в сообщении говорится, что подобные изменения произойдут и с их петербургской сетью.



По моим наблюдениям, ВымпелКом Лтд. не только сам поддерживает «Хуавэй» реальными действиями, но и убеждает весь мир поступать так же.



Генеральный директор ВымпелКом Лтд. Василь Лацанич отмечает: «Мы не знаем всех подробностей ситуации в США, зато мы знакомы с ситуацией здесь».



Что же в итоге с «Хуавэй»? Лацанич пояснил, что с одной стороны, компания использует глобальное и стандартизированное оборудование, которое применяется также и в других странах, не меньше заботящихся о своей безопасности. С другой стороны, оборудование должно быть засвидетельствовано в данной стране и пройти все необходимые проверки. Компания считает, что оборудование уже прошло все необходимые процедуры проверки и соответствует как российским, так и международным требованиям безопасности.



Такое убедительное продвижение компании показывает верность России!



Ведение крупных дел



Накладывая на «Хуавэй» запреты и угрожая ввести таможенные пошлины, США пытаются заполучить научно-технологическое преимущество. Но страны уже привыкли к американским угрозам.



В тот день, когда Трамп наложил запрет на продукцию компании «Хуавэй», пресс-служба правительства России выпустила заявление о том, что 17 мая на совещании был принят проект «Соглашения между правительствами России и Китая о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» в мирных целях».



Соглашение было подписано 7 ноября 2018 года в Пекине и стало юридической и организационной гарантией для развития взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Китаем в сфере спутниковой навигации.



Соглашение регулирует сотрудничество по разработке и производству гражданского навигационного оборудования с использованием систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу», а также сотрудничество по разработке российско-китайских стандартов применения данных двух систем навигации, включая стандарты мониторинга транспортных потоков через российско-китайскую границу.



Российские СМИ обращают особое внимание, что соглашение также регламентирует защиту права на интеллектуальную собственность.



Россия готова вести крупные дела с Китаем и в сфере сельского хозяйства.



15 мая «Спутник» упомянул слова директора Института Дальнего Востока РАН Сергея Лузянина о том, что в современной международной обстановке в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай Россия может поставлять большую часть продукции, либо продукцию из определенных сфер. В этой области у России есть объективные и значительные шансы заполнить ниши потребительского спроса в Китае, развить сельскохозяйственное сотрудничество между двумя странами.



В прошлом месяце заместитель председателя правительства Юрий Трутнев обсудил вопросы экспорта сои, молочных продуктов, мяса и строительства для этого транспортной инфраструктуры.



В заявлении Министерства развития Дальнего Востока говорилось, что Китай уже одобрил 90 российских предприятий, готовых поставлять ему молоко и домашнюю птицу.



В заявлении говорилось, что стороны уже утвердили план развития сельского хозяйства Дальнего Востока России и Северо-востока Китая, а китайские инвесторы уже приняли участие в сельскохозяйственных проектах на Дальнем Востоке.



Сотрудничество по многим направлениям



13 числа состоялась встреча министров иностранных дел России и Китая, на которой обсуждались вопросы двусторонних и международных отношений.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что на мировой арене Китай — ключевой партнер России, сотрудничество между двумя странами во всех сферах находится на самом высоком уровне.



В 2018 году товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордной отметки. По словам Лаврова, в настоящее время оба государства занимаются разработкой инвестиционных проектов на сумму 120 миллиардов долларов.



Возможно, сейчас эта цифра уже обновилась.



На пресс-конференции 15 мая в Москве директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин отметил, что по самым надежным прогнозам специалистов из Института Дальнего Востока, торговый оборот между Россией и Китаем в 2019 году вырастет на 27%-30% и достигнет отметки в 135-137 миллиардов долларов.



Лузянин заявил, что рост товарооборота между двумя странами будет способствовать активному сотрудничеству во многих сферах.



По его мнению, Россия может развивать и аграрно-индустриальное, и инвестиционное сотрудничество с Китаем, открывая совместные предприятия в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в других регионах России. Еще одним направлением сотрудничества станет более активное использование географических возможностей, которые дает инициатива «Один пояс, один путь».



Нельзя не сказать, что возможностей для сотрудничества у России с Китаем становится все больше.



Многие относятся к США с презрением из-за запретов, наложенных на «Хуавэй». Даже в репортаже «Американской радиовещательной компании» (ABC) говорилось, что санкции в отношении «Хуавэй» могут негативно сказаться на американских предприятиях и на прибыли американских поставщиков, равно как и позволить Пекину ускорить движение к технической независимости.



В настоящий момент китайские технологии столкнулись с трудностями, но вместе с тем продолжают стремительное развитие, и Россия своими действиями еще раз показывает, что значит настоящее сотрудничество крупных держав, тем самым успокаивая страны, которые отказались прогнуться под США.



Sina.com, Китай, перевод Наложив запрет на «Хуавэй», Трамп явно хотел при помощи давления получить больше выгоды для своей страны. Он хорошо продумал начало своего плана, но результат получился непредвиденный.Я заметил, что вместе с тем, как союзники США один за другим отказываются подчиняться, Россия взяла дело в свои руки и стала поддерживать Китай в распространении компанией «Хуавэй» связи 5G, спутниковой навигации и сельскохозяйственной продукции.16 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения и вверил министру торговли более широкие полномочия, запретив американским предприятиям использовать оборудование компании «Хуавэй», «способное нанести ущерб государственной безопасности».Вечером того же дня Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло «Хуавэй» в список компаний, способных нанести ущерб государственной безопасности США.Что выбрать: США или «Хуавэй»? Трамп думал, что остановил серьезную угрозу, но он и представить не мог, с каким противодействием столкнется.Если поведение традиционных союзников США было более осмотрительным, то в пример им можно было бы привести Россию, действующую прямо и открыто.Крупная российская телекоммуникационная компания ВымпелКом Лтд. считает, что оборудование «Хуавэй» не несет в себе никакой угрозы и заявляет о готовности начать использовать связь 5G. Их телекоммуникационную сеть в Москве сейчас полностью переводят на оборудование компании «Хуавэй».В российской компании отметили, что оборудование «Хуавэй» составляет 85% их московской телекоммуникационной сети, а к сентябрю эта цифра вырастет до 100%.Помимо этого, в сообщении говорится, что подобные изменения произойдут и с их петербургской сетью.По моим наблюдениям, ВымпелКом Лтд. не только сам поддерживает «Хуавэй» реальными действиями, но и убеждает весь мир поступать так же.Генеральный директор ВымпелКом Лтд. Василь Лацанич отмечает: «Мы не знаем всех подробностей ситуации в США, зато мы знакомы с ситуацией здесь».Что же в итоге с «Хуавэй»? Лацанич пояснил, что с одной стороны, компания использует глобальное и стандартизированное оборудование, которое применяется также и в других странах, не меньше заботящихся о своей безопасности. С другой стороны, оборудование должно быть засвидетельствовано в данной стране и пройти все необходимые проверки. Компания считает, что оборудование уже прошло все необходимые процедуры проверки и соответствует как российским, так и международным требованиям безопасности.Такое убедительное продвижение компании показывает верность России!Накладывая на «Хуавэй» запреты и угрожая ввести таможенные пошлины, США пытаются заполучить научно-технологическое преимущество. Но страны уже привыкли к американским угрозам.В тот день, когда Трамп наложил запрет на продукцию компании «Хуавэй», пресс-служба правительства России выпустила заявление о том, что 17 мая на совещании был принят проект «Соглашения между правительствами России и Китая о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» в мирных целях».Соглашение было подписано 7 ноября 2018 года в Пекине и стало юридической и организационной гарантией для развития взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Китаем в сфере спутниковой навигации.Соглашение регулирует сотрудничество по разработке и производству гражданского навигационного оборудования с использованием систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу», а также сотрудничество по разработке российско-китайских стандартов применения данных двух систем навигации, включая стандарты мониторинга транспортных потоков через российско-китайскую границу.Российские СМИ обращают особое внимание, что соглашение также регламентирует защиту права на интеллектуальную собственность.Россия готова вести крупные дела с Китаем и в сфере сельского хозяйства.15 мая «Спутник» упомянул слова директора Института Дальнего Востока РАН Сергея Лузянина о том, что в современной международной обстановке в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай Россия может поставлять большую часть продукции, либо продукцию из определенных сфер. В этой области у России есть объективные и значительные шансы заполнить ниши потребительского спроса в Китае, развить сельскохозяйственное сотрудничество между двумя странами.В прошлом месяце заместитель председателя правительства Юрий Трутнев обсудил вопросы экспорта сои, молочных продуктов, мяса и строительства для этого транспортной инфраструктуры.В заявлении Министерства развития Дальнего Востока говорилось, что Китай уже одобрил 90 российских предприятий, готовых поставлять ему молоко и домашнюю птицу.В заявлении говорилось, что стороны уже утвердили план развития сельского хозяйства Дальнего Востока России и Северо-востока Китая, а китайские инвесторы уже приняли участие в сельскохозяйственных проектах на Дальнем Востоке.13 числа состоялась встреча министров иностранных дел России и Китая, на которой обсуждались вопросы двусторонних и международных отношений.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что на мировой арене Китай — ключевой партнер России, сотрудничество между двумя странами во всех сферах находится на самом высоком уровне.В 2018 году товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордной отметки. По словам Лаврова, в настоящее время оба государства занимаются разработкой инвестиционных проектов на сумму 120 миллиардов долларов.Возможно, сейчас эта цифра уже обновилась.На пресс-конференции 15 мая в Москве директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин отметил, что по самым надежным прогнозам специалистов из Института Дальнего Востока, торговый оборот между Россией и Китаем в 2019 году вырастет на 27%-30% и достигнет отметки в 135-137 миллиардов долларов.Лузянин заявил, что рост товарооборота между двумя странами будет способствовать активному сотрудничеству во многих сферах.По его мнению, Россия может развивать и аграрно-индустриальное, и инвестиционное сотрудничество с Китаем, открывая совместные предприятия в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в других регионах России. Еще одним направлением сотрудничества станет более активное использование географических возможностей, которые дает инициатива «Один пояс, один путь».Нельзя не сказать, что возможностей для сотрудничества у России с Китаем становится все больше.Многие относятся к США с презрением из-за запретов, наложенных на «Хуавэй». Даже в репортаже «Американской радиовещательной компании» (ABC) говорилось, что санкции в отношении «Хуавэй» могут негативно сказаться на американских предприятиях и на прибыли американских поставщиков, равно как и позволить Пекину ускорить движение к технической независимости.В настоящий момент китайские технологии столкнулись с трудностями, но вместе с тем продолжают стремительное развитие, и Россия своими действиями еще раз показывает, что значит настоящее сотрудничество крупных держав, тем самым успокаивая страны, которые отказались прогнуться под США., перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, аналитика, Китай — статья прочитана 267 раз Комментарии