Revolut, обладающий лицензией спецбанка в Литве, попросит ее и в Ирландии 🔊 Воспроизвести



Стартап финансовых технологий Соединенного Королевства Revolut, который в Литве уже получил лицензию учреждения электронных денег, обратится за получением такой лицензии и в Центробанк Ирландии, сообщил портал 15min.lt.



Стартап, планировавший на случай жесткого варианта Brexit перенести клиентов ЕС в Литву, сообщил порталу, что с целью обеспечения "стабильного обслуживания и защиты растущего круга наших клиентов" планируется диверсифицировать деятельность в Европе.



"По этой причине, наряду с Великобританией и Литвой, мы решили обратиться и Центральный банк Ирландии о предоставлении лицензии учреждения электронных денег в Ирландии", – утверждает Revolut.



Revolut ранее сообщил, что откладывает начало деятельности специализированного банка в Литве до второго полугодия этого года. Сначала планировалось, что банк начнет работу в первом полугодии этого года. Стартап финансовых технологий Соединенного Королевства Revolut, который в Литве уже получил лицензию учреждения электронных денег, обратится за получением такой лицензии и в Центробанк Ирландии, сообщил портал 15min.lt.Стартап, планировавший на случай жесткого варианта Brexit перенести клиентов ЕС в Литву, сообщил порталу, что с целью обеспечения "стабильного обслуживания и защиты растущего круга наших клиентов" планируется диверсифицировать деятельность в Европе."По этой причине, наряду с Великобританией и Литвой, мы решили обратиться и Центральный банк Ирландии о предоставлении лицензии учреждения электронных денег в Ирландии", – утверждает Revolut.Revolut ранее сообщил, что откладывает начало деятельности специализированного банка в Литве до второго полугодия этого года. Сначала планировалось, что банк начнет работу в первом полугодии этого года. В данный момент литовская правительственная комиссия, проверяющая сделки стратегических компаний в третий раз оценивает соответствие Revolut интересам национальной безопасности.



В литовском парламенте пока с трудом пробивают себе путь актуальные для Revolut поправки, согласно которым водительское удостоверение признается документом, подходящим для удостоверения личности. Поправки критикуют Служба расследований финансовых преступлений и Служба спецрасследований, заявляя, что, невзирая на возможности идентификации гражданства клиентов, усилится рост угрозы финансирования терроризма и отмывания денег. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: стартап, опасность, Revolut География: Литва — статья прочитана 167 раз Комментарии