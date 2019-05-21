Литовские компании следят за ситуацией с Huawei 🔊 Воспроизвести



После того, как американский интернет-гигант Google заявил о прекращении связей с китайским технологическим гигантом Huawei, которого Вашингтон считает угрозой национальной безопасности, литовские телекоммуникационные компании заявляют, что пока не знают, какой будет дальнейшая судьба телефонов Huawei, сообщил портал lzinios.lt.



Как утверждает представитель по связям с общественностью компании Telia Lietuva Аудрюс Стасюлайтис, решение еще не принято. По его словам, ведется наблюдение за ситуацией вокруг Huawei и других китайских поставщиков, однако в данный момент пока преждевременно говорить о том, как санкции США затронут деятельность компании.



"Если так случится, то, несомненно, мы будем соблюдать все правовые требования и приспособимся к обстоятельствам", – сказал он в интервью порталу. После того, как американский интернет-гигант Google заявил о прекращении связей с китайским технологическим гигантом Huawei, которого Вашингтон считает угрозой национальной безопасности, литовские телекоммуникационные компании заявляют, что пока не знают, какой будет дальнейшая судьба телефонов Huawei, сообщил портал lzinios.lt.Как утверждает представитель по связям с общественностью компании Telia Lietuva Аудрюс Стасюлайтис, решение еще не принято. По его словам, ведется наблюдение за ситуацией вокруг Huawei и других китайских поставщиков, однако в данный момент пока преждевременно говорить о том, как санкции США затронут деятельность компании."Если так случится, то, несомненно, мы будем соблюдать все правовые требования и приспособимся к обстоятельствам", – сказал он в интервью порталу. Представитель компании Tele2 Андрюс Баранаускас сказал, что санкции, скорее всего, затронут лишь будущие модели телефонов, а старые уже буду действовать, как действовали. Он также напомнил, что гарантийные обязательства в отношении уже приобретенных телефонов будут действовать.



Компания Bite Lietuva также утверждает, что следит за ситуацией, активно общается с представителями Huawei.



Президент США Дональд Трамп запретил компания страны пользоваться телекоммуникационным оборудованием, которое поставляют зарубежные компании, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности США, включая и китайского гиганта.



Во вторник было заявлено, что США на 90 отложило запрет на бизнес-связи с Huawei, чтобы избежать больших перебоев.



В понедельник поступили заявления о том, что у Huawei больше не будет доступа к приложениям и услугам, предлагаемым партнерам Google, например к gmail. BNS Категории: экономика, в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: США, Google, Huawei, опасность, кибербезопасность География: Литва — статья прочитана 174 раза Комментарии