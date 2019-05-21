Президент Литвы о выборах и Зеленском 🔊 Воспроизвести lrp.lt



Президент Литвы Даля Грибаускайте, чей срок полномочий завершается, заявила, что Литве повезло, поскольку во второй тур президентских выборов прошли достойные этого кандидаты.



"Нам всем в Литве повезло, что во втором туре участвуют кандидаты, достойные быть во втором туре. Люди действительно смогут выбрать, кто им больше всего нравится и по сердцу", – заявила Д. Грибаускайте, голосовавшая досрочно в Вильнюсской мэрии.



Она отметила, что литовские жители надеются от президентских выборов стабильности, мира и благополучия.



"Все эти вещи в качестве огромной ответственности должны будет принять новый президент", – сказала глава государства.



Во втором туре президентских выборов соперничают выдвинутая консерваторами бывший министр финансов, член сейма Ингрида Шимоните и независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа. Президент Литвы Даля Грибаускайте, чей срок полномочий завершается, заявила, что Литве повезло, поскольку во второй тур президентских выборов прошли достойные этого кандидаты."Нам всем в Литве повезло, что во втором туре участвуют кандидаты, достойные быть во втором туре. Люди действительно смогут выбрать, кто им больше всего нравится и по сердцу", – заявила Д. Грибаускайте, голосовавшая досрочно в Вильнюсской мэрии.Она отметила, что литовские жители надеются от президентских выборов стабильности, мира и благополучия."Все эти вещи в качестве огромной ответственности должны будет принять новый президент", – сказала глава государства.Во втором туре президентских выборов соперничают выдвинутая консерваторами бывший министр финансов, член сейма Ингрида Шимоните и независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа. Д. Грибаускайте не раскрыла, за кого она голосовала.



Она также выразила свою избирательную волю на выборах в Европарламент (ЕП) и отметила, что будущих европарламентариев ждет ответственная работа по представлению интересов Литвы в Евросоюзе.



"Я очень надеюсь, что наши люди постараются выбрать тех, кто работает, а не только сидит и не только радуется хорошей зарплате", – сказала президент.



На выборах в ЕП баллотируются кандидаты из 16 списков партий и общественных комитетов. Литва выбирает 11 представителей.



Обобщая два своих срока полномочий, Д. Грибаускайте отметила, что работать руководителем страны было большим вызовом.



"Я действительно счастлива, что люди мне доверили и предоставляли этот вызов в течение всех десяти лет", – сказала она.



Президент сказала, что работать было интересно, поскольку государство менялось, были и неожиданности, а двух сроков полномочий в демократическом государстве достаточно.



"Учиться приходилось каждый день, ситуация каждый день была иной", – сказала Д. Грибаускайте.



Второй срок ее президентских полномочий завершится в июле.



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Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому должна быть обеспечена поддержка как со стороны жителей Украины, так и со стороны Запада, заявила глава Литовского государства Даля Грибаускайте.



"Мы хотели бы пожелать ему прежде всего силы духа, способности учиться каждый день, ответственности и поддержки людей – долго", – заявила президент журналистам во вторник в Вильнюсе.



Она отметила, что широкую поддержку людей сложно сохранить, а В. Зеленскому "действительно придется многое узнать, понять".



"Поэтому эта поддержка, и с Запада, и со стороны украинских людей должна быть обеспечена, и долго, и ему нужно помочь", – сказала Д. Грибаускайте, встретившаяся в понедельник после инаугурации с В. Зеленским.



На вопрос о том, показался ли ей В. Зеленский надежным коллегой, президент ответила, что "время покажет".



В понедельник Д. Грибаускайте участвовала в инаугурации В. Зеленского, а после нее – в двухсторонней встрече с новым главой Украинского государства.



Актер, комик В. Зеленский избран президентом Украины 21 апреля во втором туре выборов. Набрав более 70% голосов, он победил стремившегося к переизбранию Петра Порошенко. инф.Обзор bns.lt Категории: общество, политика Ключевые слова: президент, выборы, Грибаускайте, кандидаты, Зеленский География: Литва — статья прочитана 195 раз Комментарии