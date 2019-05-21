Президент Литвы о выборах и Зеленском

Президент Литвы Даля Грибаускайте, чей срок полномочий завершается, заявила, что Литве повезло, поскольку во второй тур президентских выборов прошли достойные этого кандидаты.
"Нам всем в Литве повезло, что во втором туре участвуют кандидаты, достойные быть во втором туре. Люди действительно смогут выбрать, кто им больше всего нравится и по сердцу", – заявила Д. Грибаускайте, голосовавшая досрочно в Вильнюсской мэрии.
Она отметила, что литовские жители надеются от президентских выборов стабильности, мира и благополучия.
"Все эти вещи в качестве огромной ответственности должны будет принять новый президент", – сказала глава государства.
Во втором туре президентских выборов соперничают выдвинутая консерваторами бывший министр финансов, член сейма Ингрида Шимоните и независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа.
Д. Грибаускайте не раскрыла, за кого она голосовала.
Она также выразила свою избирательную волю на выборах в Европарламент (ЕП) и отметила, что будущих европарламентариев ждет ответственная работа по представлению интересов Литвы в Евросоюзе.
"Я очень надеюсь, что наши люди постараются выбрать тех, кто работает, а не только сидит и не только радуется хорошей зарплате", – сказала президент.
На выборах в ЕП баллотируются кандидаты из 16 списков партий и общественных комитетов. Литва выбирает 11 представителей.
Обобщая два своих срока полномочий, Д. Грибаускайте отметила, что работать руководителем страны было большим вызовом.
"Я действительно счастлива, что люди мне доверили и предоставляли этот вызов в течение всех десяти лет", – сказала она.
Президент сказала, что работать было интересно, поскольку государство менялось, были и неожиданности, а двух сроков полномочий в демократическом государстве достаточно.
"Учиться приходилось каждый день, ситуация каждый день была иной", – сказала Д. Грибаускайте.
Второй срок ее президентских полномочий завершится в июле.
* * *
Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому должна быть обеспечена поддержка как со стороны жителей Украины, так и со стороны Запада, заявила глава Литовского государства Даля Грибаускайте.
"Мы хотели бы пожелать ему прежде всего силы духа, способности учиться каждый день, ответственности и поддержки людей – долго", – заявила президент журналистам во вторник в Вильнюсе.
Она отметила, что широкую поддержку людей сложно сохранить, а В. Зеленскому "действительно придется многое узнать, понять".
"Поэтому эта поддержка, и с Запада, и со стороны украинских людей должна быть обеспечена, и долго, и ему нужно помочь", – сказала Д. Грибаускайте, встретившаяся в понедельник после инаугурации с В. Зеленским.
На вопрос о том, показался ли ей В. Зеленский надежным коллегой, президент ответила, что "время покажет".
В понедельник Д. Грибаускайте участвовала в инаугурации В. Зеленского, а после нее – в двухсторонней встрече с новым главой Украинского государства.
Актер, комик В. Зеленский избран президентом Украины 21 апреля во втором туре выборов. Набрав более 70% голосов, он победил стремившегося к переизбранию Петра Порошенко.
Она также выразила свою избирательную волю на выборах в Европарламент (ЕП) и отметила, что будущих европарламентариев ждет ответственная работа по представлению интересов Литвы в Евросоюзе.
"Я очень надеюсь, что наши люди постараются выбрать тех, кто работает, а не только сидит и не только радуется хорошей зарплате", – сказала президент.
На выборах в ЕП баллотируются кандидаты из 16 списков партий и общественных комитетов. Литва выбирает 11 представителей.
Обобщая два своих срока полномочий, Д. Грибаускайте отметила, что работать руководителем страны было большим вызовом.
"Я действительно счастлива, что люди мне доверили и предоставляли этот вызов в течение всех десяти лет", – сказала она.
Президент сказала, что работать было интересно, поскольку государство менялось, были и неожиданности, а двух сроков полномочий в демократическом государстве достаточно.
"Учиться приходилось каждый день, ситуация каждый день была иной", – сказала Д. Грибаускайте.
Второй срок ее президентских полномочий завершится в июле.
* * *
Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому должна быть обеспечена поддержка как со стороны жителей Украины, так и со стороны Запада, заявила глава Литовского государства Даля Грибаускайте.
"Мы хотели бы пожелать ему прежде всего силы духа, способности учиться каждый день, ответственности и поддержки людей – долго", – заявила президент журналистам во вторник в Вильнюсе.
Она отметила, что широкую поддержку людей сложно сохранить, а В. Зеленскому "действительно придется многое узнать, понять".
"Поэтому эта поддержка, и с Запада, и со стороны украинских людей должна быть обеспечена, и долго, и ему нужно помочь", – сказала Д. Грибаускайте, встретившаяся в понедельник после инаугурации с В. Зеленским.
На вопрос о том, показался ли ей В. Зеленский надежным коллегой, президент ответила, что "время покажет".
В понедельник Д. Грибаускайте участвовала в инаугурации В. Зеленского, а после нее – в двухсторонней встрече с новым главой Украинского государства.
Актер, комик В. Зеленский избран президентом Украины 21 апреля во втором туре выборов. Набрав более 70% голосов, он победил стремившегося к переизбранию Петра Порошенко.