Воины земли Литовской 🔊 Воспроизвести







18 мая 2019 г. в Каунасе общественной организацией «Каунасская областная ассоциация участников войны в Афганистане, инвалидов и ветеранов военной службы» были проведены мероприятия, посвящённые «Дню памяти павших и ушедших от нас в мирное время воинов земли Литовской».



В первой части мероприятий, которое проходило на Центральном воинском кладбище «Верхние Шанчяй» (Каунас), прошёл митинг. Присутствующие почтили память Героя Советского Союза Владимира Владимировича Задорожного, который, пожертвовав собой во время боя в Афганистане, накрыл своим телом гранату, влетевшую в блиндаж, и тем самым спас жизнь более 20 человек, находившихся рядом.



Председатель ассоциации Вячеслав Афонин, выступивший в роли ведущего митинга, помянул 97 молодых парней, не вернувшихся в Литву из Афганистана. В первой части мероприятий, которое проходило на Центральном воинском кладбище «Верхние Шанчяй» (Каунас), прошёл митинг. Присутствующие почтили память Героя Советского Союза Владимира Владимировича Задорожного, который, пожертвовав собой во время боя в Афганистане, накрыл своим телом гранату, влетевшую в блиндаж, и тем самым спас жизнь более 20 человек, находившихся рядом.Председатель ассоциации Вячеслав Афонин, выступивший в роли ведущего митинга, помянул 97 молодых парней, не вернувшихся в Литву из Афганистана.



Вспомнили в Каунасе и героически сражавшихся воинах 16-й стрелковой Литовской Клайпедской Краснознамённой дивизии, освобождавших часть Литвы.











Во время митинга неоднократно звучали имена и фамилии людей, прославивших Литву за 100-лет её существования.



В мероприятии участвовали представители посольств России и Белоруссии, члены ветеранских «афганских» общественных организаций Каунаса, Йонавы, Вильнюса, представители общественной организации ВВКУРЭ, Вильнюсского содружества кадетов, а также гости из Латвии и Эстонии.



Затем участники памятной церемонии стали зрителями концерта «афганской песни» в исполнении вокального дуэта «Два Серёги» из Латвии.



Вячеслав АФОНИН,



председатель Каунасской областной ассоциации участников войны в Афганистане, инвалидов и ветеранов военной службы,



специально для «Обзора»



Фото Владимира Клоповского



Присутствующие с интересом слушали также рассказ о легендарном перелёте через Северную Атлантику литовских лётчиков Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса. Перед вылетом, понимая всю сложность и смертельную опасность полёта, они в своём завещании написали: «Этот полёт мы посвящаем тебе, юная Литва!».Вспомнили в Каунасе и героически сражавшихся воинах 16-й стрелковой Литовской Клайпедской Краснознамённой дивизии, освобождавших часть Литвы.Во время митинга неоднократно звучали имена и фамилии людей, прославивших Литву за 100-лет её существования.В мероприятии участвовали представители посольств России и Белоруссии, члены ветеранских «афганских» общественных организаций Каунаса, Йонавы, Вильнюса, представители общественной организации ВВКУРЭ, Вильнюсского содружества кадетов, а также гости из Латвии и Эстонии.Затем участники памятной церемонии стали зрителями концерта «афганской песни» в исполнении вокального дуэта «Два Серёги» из Латвии.Фото Владимира Клоповского Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: Литва, афганистан, Герой Советского Союза, Владимир Владимирович Задорожный География: Литва, Каунас — статья прочитана 159 раз Комментарии