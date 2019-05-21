Племя Амазонки выиграло судебный процесс против нефтяных компаний 🔊 Воспроизвести



В Эквадоре,после долгой судебной тяжбы народ Ваорани успешно защитил от вырубки 1800 кв. км. своей исконной территории в тропических лесах Амазонки. Аукцион по продаже земель народа Ваорани нефтяной компании "Tecpetrol" был приостановлен на неопределенный срок, коллегией из трех судей уголовного суда г. Пуйо, провинции Пастаса. Судьи определили, что этот проект нарушал конституционное право народов на самоопределение и проведение консультаций относительно добычи невозобновляемых ресурсов в их среде обитания.



Народ Ваорани, насчитывающий около 4800 человек, владеет около 8000 км2 джунглей, небольшой части эквадорской Амазонки. Закон признает их права на землю, однако недра принадлежат государству. Эксплуатация нефти была одним из столпов эквадорской экономики с 1970-х годов, в результате чего в лесу отчетливо видны следы разрушений: разграбление обширных территорий, загрязнение источников воды, горы отходов.



«Правительство пыталось продать наши земли нефтяным компаниям без нашего разрешения. Наш тропический лес - это наша жизнь. Мы решаем, что происходит на наших землях. Сегодня судьи признали, что народ ваорани и все коренные народы имеют права на свою территорию, которое должны уважаться. Интересы правительства в нефти не более ценны, чем наши права, наши леса, наша жизнь."



Оригинал В Эквадоре,после долгой судебной тяжбы народ Ваорани успешно защитил от вырубки 1800 кв. км. своей исконной территории в тропических лесах Амазонки. Аукцион по продаже земель народа Ваорани нефтяной компании "Tecpetrol" был приостановлен на неопределенный срок, коллегией из трех судей уголовного суда г. Пуйо, провинции Пастаса. Судьи определили, что этот проект нарушал конституционное право народов на самоопределение и проведение консультаций относительно добычи невозобновляемых ресурсов в их среде обитания.Народ Ваорани, насчитывающий около 4800 человек, владеет около 8000 км2 джунглей, небольшой части эквадорской Амазонки. Закон признает их права на землю, однако недра принадлежат государству. Эксплуатация нефти была одним из столпов эквадорской экономики с 1970-х годов, в результате чего в лесу отчетливо видны следы разрушений: разграбление обширных территорий, загрязнение источников воды, горы отходов.«Правительство пыталось продать наши земли нефтяным компаниям без нашего разрешения. Наш тропический лес - это наша жизнь. Мы решаем, что происходит на наших землях. Сегодня судьи признали, что народ ваорани и все коренные народы имеют права на свою территорию, которое должны уважаться. Интересы правительства в нефти не более ценны, чем наши права, наши леса, наша жизнь." pikabu.ru Категории: общество, в мире Ключевые слова: суд, земля, индейцы, Амазонка — статья прочитана 119 раз Комментарии