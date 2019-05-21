США, ФРГ, Британия и Польша заблокировали заседание СБ ООН по закону о госязыке Украины 🔊 Воспроизвести © EPA-EFE/PETER FOLEY



США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает



За проведение такого заседания выступили Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея.



Об этом объявил в понедельник постпред председательствующей в Совбезе в мае Индонезии Диан Трианшах Джани. США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает ТАСС За проведение такого заседания выступили Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея.Об этом объявил в понедельник постпред председательствующей в Совбезе в мае Индонезии Диан Трианшах Джани. ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: русский язык, запрет, культура, ООН География: Украина — статья прочитана 376 раз Комментарии