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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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США, ФРГ, Британия и Польша заблокировали заседание СБ ООН по закону о госязыке Украины
США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает ТАСС.
За проведение такого заседания выступили Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея.
Об этом объявил в понедельник постпред председательствующей в Совбезе в мае Индонезии Диан Трианшах Джани.
ТАСС
Ключевые слова: русский язык, запрет, культура, ООН
География: Украина
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