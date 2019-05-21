Пашинян обвинил противников в желании развязать заговорщическую войну 🔊 Воспроизвести © AP Photo / PAN / Vahan Stepanyan Никол Пашинян. Архивное фото



Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил своих противников в желании спровоцировать вражду между народом Армении и Карабаха, сообщает



Выступая на совещании в правительстве, Пашинян заявил, что эти силы, используя "свои коррупционные связи для ведения ложной пропаганды в Арцахе (самоназвание Карабаха – Прим. ред.) против правительства Армении и лично премьер-министра".



"Я еще в прошлом году, во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами, заявлял, что, проанализировав все это, вижу дальновидные цели, вплоть до провоцирования заговорщической войны, сдачи некоторых территорий и возложения ответственности за случившееся на правительство Армении", — сказал премьер.



Он отметил, что считает эти действия "схожими с государственной изменой".



"Как премьер-министр Армении, являющийся гарантом безопасности Республики Арцах, верховным главнокомандующим ВС в военное время приму самые жесткие меры для искоренения этих заговорщический намерений", — сказал Пашинян.



Он также отметил, что настало время для создания в парламенте следственной комиссии для изучения апрельской эскалации конфликта в Карабахе в 2016 году. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил своих противников в желании спровоцировать вражду между народом Армении и Карабаха, сообщает РИА Новости Выступая на совещании в правительстве, Пашинян заявил, что эти силы, используя "свои коррупционные связи для ведения ложной пропаганды в Арцахе (самоназвание Карабаха – Прим. ред.) против правительства Армении и лично премьер-министра"."Я еще в прошлом году, во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами, заявлял, что, проанализировав все это, вижу дальновидные цели, вплоть до провоцирования заговорщической войны, сдачи некоторых территорий и возложения ответственности за случившееся на правительство Армении", — сказал премьер.Он отметил, что считает эти действия "схожими с государственной изменой"."Как премьер-министр Армении, являющийся гарантом безопасности Республики Арцах, верховным главнокомандующим ВС в военное время приму самые жесткие меры для искоренения этих заговорщический намерений", — сказал Пашинян.Он также отметил, что настало время для создания в парламенте следственной комиссии для изучения апрельской эскалации конфликта в Карабахе в 2016 году. ria.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Армения, Карабах, Пашинян — статья прочитана 144 раза Комментарии