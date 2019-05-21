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Пашинян обвинил противников в желании развязать заговорщическую войну
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил своих противников в желании спровоцировать вражду между народом Армении и Карабаха, сообщает РИА Новости.
Выступая на совещании в правительстве, Пашинян заявил, что эти силы, используя "свои коррупционные связи для ведения ложной пропаганды в Арцахе (самоназвание Карабаха – Прим. ред.) против правительства Армении и лично премьер-министра".
"Я еще в прошлом году, во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами, заявлял, что, проанализировав все это, вижу дальновидные цели, вплоть до провоцирования заговорщической войны, сдачи некоторых территорий и возложения ответственности за случившееся на правительство Армении", — сказал премьер.
Он отметил, что считает эти действия "схожими с государственной изменой".
"Как премьер-министр Армении, являющийся гарантом безопасности Республики Арцах, верховным главнокомандующим ВС в военное время приму самые жесткие меры для искоренения этих заговорщический намерений", — сказал Пашинян.
Он также отметил, что настало время для создания в парламенте следственной комиссии для изучения апрельской эскалации конфликта в Карабахе в 2016 году.
ria.ru
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