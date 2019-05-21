На Сахаровской конференции в Вильнюсе – прогнозы экспертов по гибридным гурозам 🔊 Воспроизвести Андрей Сахаров



На этой неделе в Вильнюсе, на Конференции им. Андрея Сахарова, аналитики, эксперты в сфере кибернетической безопасности, обсудят угрозы гибридной войны.



На конференции имени российского диссидента "От Холодной войны к гибридной" во вторник и среду выступят более десяти докладчиков из Нидерландов, Украины, США, Соединенного Королевства, Финляндии, Эстонии. Они будут обсуждать аспекты гибридной войны, также состоятся учения по опознанию и анализу угроз.



Среди участников конференций – представитель нескольких аналитических европейских центров Марк Галеотти, британский журналист Эдвард Лукас, внучка А. Сахарова Мария Сахаров-Либерман, его падчерица, ученый Татьяна Янкелевич, глав Центра кибернетической безопасности натовской компетенции Айно Лепик фон Вирен и прочие. На этой неделе в Вильнюсе, на Конференции им. Андрея Сахарова, аналитики, эксперты в сфере кибернетической безопасности, обсудят угрозы гибридной войны.На конференции имени российского диссидента "От Холодной войны к гибридной" во вторник и среду выступят более десяти докладчиков из Нидерландов, Украины, США, Соединенного Королевства, Финляндии, Эстонии. Они будут обсуждать аспекты гибридной войны, также состоятся учения по опознанию и анализу угроз.Среди участников конференций – представитель нескольких аналитических европейских центров Марк Галеотти, британский журналист Эдвард Лукас, внучка А. Сахарова Мария Сахаров-Либерман, его падчерица, ученый Татьяна Янкелевич, глав Центра кибернетической безопасности натовской компетенции Айно Лепик фон Вирен и прочие. Конференцию организует действующий в Вильнюсе Исследовательский центр развития демократии А. Сахарова вместе с МИД Литвы и Университетом им. Витаутаса Великого.



По словам главы Центра им. А. Сахарова Роберта ван Ворена, кроме прочих докладчиков, в мероприятии примут участие два голландца, ведущие журналистские расследования девяти миллионов сообщений в "Твиттере" из России – они представят опубликованный неделю назад отчет о так называемой Фабрике троллей в Санкт-Петербурге, которая была создана в 2014 году через несколько дней после крушения малайзийского "Боинга" над Восточной Украиной.



"Было распространено более 65 тыс. сообщений с историей о том, что за поражение этого самолета ответственна Украина", – сказал Р. ван Ворен.



Журналисты проведут семинары в Вильнюсе и Каунасе по распознанию деятельности интернет-троллей, уделив особое внимание Литве.



По словам Р. ван Ворена, целью мероприятия является презентация способов, "которыми стремятся воздействовать на публичную дискуссию". Один из таких эффективных способов, по словам эксперта, это предоставление множества различных версий об определенных событиях, например, о катастрофе упомянутого малайзийского самолета.



Посол МИД Литвы по особым поручениям Эйтвидас Баярунас надеется, что на Западе угрозы иммунитету гибридным угрозам на Западе начнут осознавать не как меры, принимаемые против Литвы и других стран региона Восточной Европы, а как борьбу "с западной демократией".



"Если нашу демократию одолеют такими гибридными методами, нас не защитят ни танки, ни ракеты", – сказал он. BNS Категории: политика, общество, история Ключевые слова: Россия, конференция, оппозиция, Сахаров География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 89 раз Комментарии