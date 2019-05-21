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В Литве советские преступления против крымских татар предлагается признать геноцидом



Совершенные советской властью преступления против крымских татар предлагается признать геноцидом - такую резолюцию в понедельник зарегистрировали литовские парламентские консерваторы Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас.

Аналогичная резолюция в начале мае принята в Латвии.

"Вспоминая боль и мучения крымских татар, мы добиваемся, чтобы парламент Литвы признал совершенные в 1944 году Советским Союзом преступления против крымско-татарского народа геноцидом", - сказал Л. Кащюнас для пресс-релиза.

"Для преступления коммунистического режима нет срока давности", - добавил А. Ажубалис.

По мнению парламентариев, история повторяется - угнетение, дискриминация и насилие в отношении крымских татар снова начались пять лет назад, когда Россия незаконно аннексировала Крым.
"Необходимо солидаризироваться с крымско-татарским народом и продолжать политику непризнания совершенной в 2014 году Российской Федерацией аннексией украинского Крыма", - говорится в сообщении.

Массовые депортации татар из Крыма начались 18 мая 1944 года. Из Крыма в Центральную Азию было сослано более 230 тыс. человек - почти все проживавшие на полуострове татары.

Почти половина сосланных преимущественно в Узбекистан татар умерла от голода и болезней. Остальным было разрешено вернуться в Крым только с началом "перестройки".

После того, как пять лет назад Россия аннексировала Крым, были запрещена ассамблея татарской диаспоры и телеканал, были задержаны и брошены за решетку сотни активистов.

Более 10 тыс. проживавших в Крыму татар из-за преследований и репрессий были вынуждены оставить свои дома в Крыму и переселиться жить на Украину.

Некоторым татарским активистам, таким, как Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, запрещен въезд в Крым.
BNS
Категории: чп и криминал, история, общество
Ключевые слова: Литва, сейм, геноцид, татары, Крым
География: Литва
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добавлена сегодня, 21 мая, 08:30

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