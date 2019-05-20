Укртранснафта приостановила транзит нефти по Дружбе в Евросоюз 🔊 Воспроизвести © Фото : Українська енергетика



Компания "Укртранснафта" снова приостановила транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в Евросоюз, рассказали



Это произошло после сообщений венгерской MOL о технических проблемах с их стороны. Сейчас в Киеве ждут, когда Будапешт подтвердит готовность вновь принимать сырье. Тогда прокачка будет восстановлена.



В апреле ряд стран приостанавливал транзит российской нефти по "Дружбе" из-за проблем с качеством продукции. В "Транснефти" выяснили, что сырье загрязняли умышленно, возбуждено уголовное дело, прошли первые задержания.



В мае прокачку начали восстанавливать. "Укртранснафта" возобновила ее в 00:00 в понедельник.



С начала суток — до сообщения от венгерских коллег — украинская компания поставила четыре тысячи тонн нефти в направлении ЕС, говорится в сообщении компании в Facebook.



Компания "Укртранснафта" снова приостановила транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в Евросоюз, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.Это произошло после сообщений венгерской MOL о технических проблемах с их стороны. Сейчас в Киеве ждут, когда Будапешт подтвердит готовность вновь принимать сырье. Тогда прокачка будет восстановлена.В апреле ряд стран приостанавливал транзит российской нефти по "Дружбе" из-за проблем с качеством продукции. В "Транснефти" выяснили, что сырье загрязняли умышленно, возбуждено уголовное дело, прошли первые задержания.В мае прокачку начали восстанавливать. "Укртранснафта" возобновила ее в 00:00 в понедельник.С начала суток — до сообщения от венгерских коллег — украинская компания поставила четыре тысячи тонн нефти в направлении ЕС, говорится в сообщении компании в Facebook. ria.ru Категории: экономика, политика Ключевые слова: Европа, Газпром, поставки, арбитраж, Стокгольм, Нафтогаз — статья прочитана 162 раза Комментарии