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Укртранснафта приостановила транзит нефти по Дружбе в Евросоюз
Компания "Укртранснафта" снова приостановила транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в Евросоюз, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Это произошло после сообщений венгерской MOL о технических проблемах с их стороны. Сейчас в Киеве ждут, когда Будапешт подтвердит готовность вновь принимать сырье. Тогда прокачка будет восстановлена.
В апреле ряд стран приостанавливал транзит российской нефти по "Дружбе" из-за проблем с качеством продукции. В "Транснефти" выяснили, что сырье загрязняли умышленно, возбуждено уголовное дело, прошли первые задержания.
В мае прокачку начали восстанавливать. "Укртранснафта" возобновила ее в 00:00 в понедельник.
С начала суток — до сообщения от венгерских коллег — украинская компания поставила четыре тысячи тонн нефти в направлении ЕС, говорится в сообщении компании в Facebook.
ria.ru
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