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Путин отказался поздравлять Зеленского с инаугурацией
Президент России Владимир Путин не будет поздравлять Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины, сообщает МК. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которому задали соответствующий вопрос, Владимир Путин поздравит Зеленского, когда появится первые успехи в деле урегулирования конфликта в Донбассе.
Кроме этого Песков отметил, что Владимир Путин может поздравить Зеленского и в случае, если наметится улучшение отношений между Россией и Украиной.
Напомним, что сегодня Владимир Зеленский принес присягу в ходе торжественной церемонии в Верховной раде Украины. Во время своей речи он объявил, что распускает украинский парламент.
mk.ru
География: Украина
Комментарии
Соколова
20 мая, 18:18
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Делами красен человек!
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