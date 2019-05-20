Путин отказался поздравлять Зеленского с инаугурацией 🔊 Воспроизвести



Президент России Владимир Путин не будет поздравлять Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины, сообщает



Кроме этого Песков отметил, что Владимир Путин может поздравить Зеленского и в случае, если наметится улучшение отношений между Россией и Украиной.



Напомним, что сегодня Владимир Зеленский принес присягу в ходе торжественной церемонии в Верховной раде Украины. Во время своей речи он объявил, что распускает украинский парламент. Президент России Владимир Путин не будет поздравлять Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины, сообщает МК . Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которому задали соответствующий вопрос, Владимир Путин поздравит Зеленского, когда появится первые успехи в деле урегулирования конфликта в Донбассе.Кроме этого Песков отметил, что Владимир Путин может поздравить Зеленского и в случае, если наметится улучшение отношений между Россией и Украиной.Напомним, что сегодня Владимир Зеленский принес присягу в ходе торжественной церемонии в Верховной раде Украины. Во время своей речи он объявил, что распускает украинский парламент. mk.ru Категории: в Европе, политика Ключевые слова: президент, выборы, Путин, инаугурация, Порошенко, Зеленский География: Украина — статья прочитана 151 раз Комментарии