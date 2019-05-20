А теперь – ЦСКА! 🔊 Воспроизвести Фото: championat.com







Московский ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги. В финале самого престижного европейского клубного турнира подопечные Димитриса Итудиса победили турецкий «Анадолу Эфес», хотя большинство специалистов и букмекеры предсказывали появление в финале совершенно другой пары.



Считалось, что играющий в испанских стенах «Реал» без особых проблем разбёрётся с армейцами (на самом деле в вотчине «Басконии» «Реал», как правило, ненавидят), не умеющими держать удар в особо важных встречах, а действующий чемпион уж тем более победит соотечественников из «Анадолу Эфес».



Однако, на деле всё сложилось совершенно иначе. Хотя ЦСКА действительно поначалу уступал в полуфинале «Реалу», но потом именно волевой настрой москвичей и помог им переломить ход поединка. Считалось, что играющий в испанских стенах «Реал» без особых проблем разбёрётся с армейцами (на самом деле в вотчине «Басконии» «Реал», как правило, ненавидят), не умеющими держать удар в особо важных встречах, а действующий чемпион уж тем более победит соотечественников из «Анадолу Эфес».Однако, на деле всё сложилось совершенно иначе. Хотя ЦСКА действительно поначалу уступал в полуфинале «Реалу», но потом именно волевой настрой москвичей и помог им переломить ход поединка.



Поэтому именно форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн и был признан самым ценным игроком «Финала четырёх».



Евролига. «Финал четырёх»



Полуфинал



«Фенербахче» (Турция) – «Анадолу Эфес» (Турция) - 73:92 (20:19, 20:26, 17:27, 16:24)



«Фенербахче»: Я.Веселы (14 очков + 2 подбора), Э.Грин (13), Н.Калинич (12),



«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (30 + 7 передач), В.Мицис (25 + 5 подборов), Дж.Андерсон (10).



ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания) - 95:90 (18:22, 25:23, 22:28, 30:17)



ЦСКА: Н.де Клоо (23), С.Родригес (23), У.Клайберн (18 + 5 подборов),



«Реал»: Ф.Козёр (18), С.Льюль (13), Э.Рэндольф (12 + 5 подборов).



Матч за 3-е место



«Фенербахче» – «Реал» - 75:94 (16:24, 24:14, 23:31, 12:25)



«Фенербахче»: К.Слукас (17 + 6 передач), М.Махмутоглу (14), М.Гудурич (11),



«Реал»: Г.Айон (23 + 11 подборов), Ф.Козёр (13), Ф.Кампаццо (12 + 15 передач).



Финал



«Анадолу Эфес» - ЦСКА – 83:91 (20:29, 22:15, 20:24, 21:23)



«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (29), К.Симон (15 + 10 подборов), Б.Данстон (13 + 10 подборов),



ЦСКА: У.Клайберн (20 + 5 подборов), К.Хиггинс (20), Н. де Коло (15).



А в финале ЦСКА сумел-таки нейтрализовать неудержимого Шейна Ларкина, который, пожалуй, был главной звездой «Финала четырёх», но MVP всегда выбирают из команды победителей.Поэтому именно форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн и был признан самым ценным игроком «Финала четырёх».«Фенербахче» (Турция) – «Анадолу Эфес» (Турция) - 73:92 (20:19, 20:26, 17:27, 16:24)Я.Веселы (14 очков + 2 подбора), Э.Грин (13), Н.Калинич (12),Ш.Ларкин (30 + 7 передач), В.Мицис (25 + 5 подборов), Дж.Андерсон (10).ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания) - 95:90 (18:22, 25:23, 22:28, 30:17)Н.де Клоо (23), С.Родригес (23), У.Клайберн (18 + 5 подборов),Ф.Козёр (18), С.Льюль (13), Э.Рэндольф (12 + 5 подборов).«Фенербахче» – «Реал» - 75:94 (16:24, 24:14, 23:31, 12:25)К.Слукас (17 + 6 передач), М.Махмутоглу (14), М.Гудурич (11),Г.Айон (23 + 11 подборов), Ф.Козёр (13), Ф.Кампаццо (12 + 15 передач).«Анадолу Эфес» - ЦСКА – 83:91 (20:29, 22:15, 20:24, 21:23)«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (29), К.Симон (15 + 10 подборов), Б.Данстон (13 + 10 подборов),ЦСКА: У.Клайберн (20 + 5 подборов), К.Хиггинс (20), Н. де Коло (15). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, результаты матчей, ЦСКА, "Финал четырех" — статья прочитана 168 раз Комментарии