Дорога туда, откуда нет дороги 🔊 Воспроизвести







Премьера спектакля по пьесе с таким названием состоялась 16 мая в столичной гимназии «Жара». Участники театральной студии гимназии под руководством педагога Светланы Баранаускене остановили свой выбор на отнюдь не подростковом произведении.



Автор пьесы - российский драматург Валентин Красногоров - называет её короткой притчей о долгом жизненном пути.



Действие пьесы происходит в некоем мистическом Автобусе жизни, который идёт строго по расписанию. Словно крупные мазки на полотне художника, мелькают перед зрителями сцены спектакля, создавая картину быстротечной жизни, полной взлётов, падений, надежд, разочарований, ссор, прощения, любви, одиночества.



Одна другую сменяют остановки этого маршрута – «Детский сад», «Школа», «Соборная площадь», «Родильный дом», «Поворот», «Перекрёсток», «Больница», «Дом престарелых». Автор пьесы - российский драматург Валентин Красногоров - называет её короткой притчей о долгом жизненном пути.Действие пьесы происходит в некоем мистическом Автобусе жизни, который идёт строго по расписанию. Словно крупные мазки на полотне художника, мелькают перед зрителями сцены спектакля, создавая картину быстротечной жизни, полной взлётов, падений, надежд, разочарований, ссор, прощения, любви, одиночества.Одна другую сменяют остановки этого маршрута – «Детский сад», «Школа», «Соборная площадь», «Родильный дом», «Поворот», «Перекрёсток», «Больница», «Дом престарелых».



В беседе после спектакля руководитель театральной студии С.Баранаускене отметила, что выбор пьесы Красногорова был не случайным. После комедийного спектакля по рассказам Н.Тэффи, который студийцы показали в 2018 году, режиссёр и актёры хотели попробовать себя в другом жанре. Кроме того, необходимо было выбрать пьесу, в которой могли быть задействованы все участники студии, а их более двадцати.











В коротких, подчас схематичных сценах ещё очень молодым людям приходилось показывать целую палитру сложных переживаний, взаимоотношений, страстей. Как же удалось подросткам столь убедительно сыграть такие «взрослые» эмоции?



По словам режиссёра, сложностей было немало: от несовместимости партнёров на сцене до трудностей игры, связанных со статичностью большинства сцен.



Однако, длительные репетиции и детальный анализ образов дали свои результаты. Спектакль завершился овациями и самыми тёплыми отзывами публики.



Полная видеоверсия спектакля, сыгранного юными артистами гимназии «Жара»:







«Спасибо, что мы так много работали!» — этими словами юные актёры благодарили режиссёра.



От всей души поздравляем с успехом всех участников студии и их руководителя. Хочется надеяться, что ребята продолжат радовать зрителей своими новыми спектаклями, а любовь и интерес к театру станет неотъемлемой частью их жизни.



Консуэла ЛЯСКОВСКАЯ,



заместитель директора по неформальному обучению гимназии «Жара»,



Вильнюс



Фото Владимира Клоповского, "Обзор"



Зрители, находящиеся в зале, понимают, как стремительно приближается неизбежная конечная остановка – «Крематорий». И вот кондуктор объявляет эту последнюю остановку, на которой должен сойти одинокий старик.В беседе после спектакля руководитель театральной студии С.Баранаускене отметила, что выбор пьесы Красногорова был не случайным. После комедийного спектакля по рассказам Н.Тэффи, который студийцы показали в 2018 году, режиссёр и актёры хотели попробовать себя в другом жанре. Кроме того, необходимо было выбрать пьесу, в которой могли быть задействованы все участники студии, а их более двадцати.В коротких, подчас схематичных сценах ещё очень молодым людям приходилось показывать целую палитру сложных переживаний, взаимоотношений, страстей. Как же удалось подросткам столь убедительно сыграть такие «взрослые» эмоции?По словам режиссёра, сложностей было немало: от несовместимости партнёров на сцене до трудностей игры, связанных со статичностью большинства сцен.Однако, длительные репетиции и детальный анализ образов дали свои результаты. Спектакль завершился овациями и самыми тёплыми отзывами публики.«Спасибо, что мы так много работали!» — этими словами юные актёры благодарили режиссёра.От всей души поздравляем с успехом всех участников студии и их руководителя. Хочется надеяться, что ребята продолжат радовать зрителей своими новыми спектаклями, а любовь и интерес к театру станет неотъемлемой частью их жизни. специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: спектакль, премьера, гимназия «Жара» — статья прочитана 104 раза Комментарии