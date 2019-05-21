«Споёмте, друзья» /добавлено видео/ 🔊 Воспроизвести







7 мая 2019 года, накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне, в Большом зале Вильнюсского дома учителей состоялся литературно-музыкальный вечер «Споёмте, друзья», организованный Обществом любителей русского романса в Литве «Мелос».



«День Победы для меня, для моей семьи - это самый святой праздник. Если бы его не было, Европа была бы сейчас совершенно другая, и остальные праздники не имели бы значения, да и нас с вами, наверняка, не было бы. Поэтому каждый год в преддверии Дня Победы мы традиционно посвящаем свои вечера (не хочется называть их мероприятиями) именно этому «празднику со слезами на глазах». И хочется всегда посредством стихов и музыки как-то повернуть время вспять и рассказать о поколении, в юность которого, наполненную светлыми мечтами и надеждами, ворвалась война, и чтобы концерт при этом не стал просто чередой отдельных номеров. Насколько это получилось – судить зрителям. Кстати, спасибо им за сопричастность, за необыкновенно тёплую атмосферу в зале и эмоции, с которыми принимался каждый номер. Конечно же, огромное спасибо всем коллективам и исполнителям, дарившим зрителям, когда радость, когда светлую грусть, но всегда - частичку своей души. Очень радостно, что в концерте принимало участие и молодое поколение. Это ансамбль «Зоренька» (рук. Наталья Грудзинскене), светло и трогательно исполнивший попурри на темы песен военных и послевоенных лет. Было бы здорово, если бы эти девчонки всегда помнили и чтили этот великий день – День Победы!», - поделилась своими мыслями председатель общества «Мелос», а также сценарист и ведущая вечера Валентина Калинчева. «День Победы для меня, для моей семьи - это самый святой праздник. Если бы его не было, Европа была бы сейчас совершенно другая, и остальные праздники не имели бы значения, да и нас с вами, наверняка, не было бы. Поэтому каждый год в преддверии Дня Победы мы традиционно посвящаем свои вечера (не хочется называть их мероприятиями) именно этому «празднику со слезами на глазах». И хочется всегда посредством стихов и музыки как-то повернуть время вспять и рассказать о поколении, в юность которого, наполненную светлыми мечтами и надеждами, ворвалась война, и чтобы концерт при этом не стал просто чередой отдельных номеров. Насколько это получилось – судить зрителям. Кстати, спасибо им за сопричастность, за необыкновенно тёплую атмосферу в зале и эмоции, с которыми принимался каждый номер. Конечно же, огромное спасибо всем коллективам и исполнителям, дарившим зрителям, когда радость, когда светлую грусть, но всегда - частичку своей души. Очень радостно, что в концерте принимало участие и молодое поколение. Это ансамбль «Зоренька» (рук. Наталья Грудзинскене), светло и трогательно исполнивший попурри на темы песен военных и послевоенных лет. Было бы здорово, если бы эти девчонки всегда помнили и чтили этот великий день – День Победы!», - поделилась своими мыслями председатель общества «Мелос», а также сценарист и ведущая вечера Валентина Калинчева.







А вечер, надо отметить, получился очень разнообразным, ярким и впечатляющим. Большим подарком для всех оказалось выступление небольшого мобильного «десанта» Русского драмтеатра Литвы в составе Юрия Щуцкого и Михаила Макарова, спевшего всеми любимые «В землянке», «Тёмную ночь» и прочитавшего знаменитое стихотворение Константина Симонова «Жди меня».



Стихотворение знакомо с детства, но слушать его спокойно просто невозможно. Комок в горле стоял, и когда Ю. Щуцкий читал менее известное, но не менее сильно воздействующее на слушателя стихотворение Александра Безыменского «О чём говорило молчание».



Наряду с упомянутым уже детским ансамблем, не оставили зрителя равнодушным и исполнители в летах совсем не юных… Но о каком возрасте может идти речь, если душа молода.











Яростно, задушевно, сдержанно или, наоборот, задорно (в зависимости от мелодии и содержания произведения), но всегда искренне прозвучали песни в исполнении Александра Ганина, Валентины Калинчевой, вокальной студии «Гармония» (рук. Людмила Мальцева), вокального ансамбля «Дессидерия» (рук. Людмила Хорошилова), Светланы Сироты, Татьяны Науменко, Марка Подолинского, Константина Ольховика, Владимира Зегулина и аккомпанировавших им Сергея Диденко и Татьяны Москвиной. Замечательные чтецы Михаил Боженкин и Мария Позлевич, давно и хорошо знакомые нашему зрителю, тоже, как всегда, были на высоте.



Два слова о программе. Все песни в концерте были хорошо знакомые, незабываемые, родные и, в большинстве своём, прошагавшие через всю войну. Они всегда находят отклик в душе каждого человека, их можно слушать бесконечно. И зал подпевал, а потом провожал каждый коллектив или исполнителя цветами и благодарными аплодисментами.







Напоследок хочу сказать, что концерт длился более двух часов, но время пролетело практически незаметно! После каждого выступления хотелось, чтобы артисты выходили ещё и ещё, и радовали нас своими стихами и песнями! Расставаться не хотелось… Но, увы, и этот концерт подошёл к своему финалу, для которого была выбрана легендарная «Катюша». Её пели все участники концерта вместе со зрителями.







Огромное спасибо всем-всем коллективам и исполнителям и, конечно же, дорогой Валентине, организатору и ведущей этого замечательного концерта! Вы подарили нам, зрителям, много радости. Дай Бог вам всем здоровья, творческих успехов и чистого неба над головой!!!



Видео: Леонид Мироненко



Фото: Валентина Калинчева



А вечер, надо отметить, получился очень разнообразным, ярким и впечатляющим. Большим подарком для всех оказалось выступление небольшого мобильного «десанта» Русского драмтеатра Литвы в составе Юрия Щуцкого и Михаила Макарова, спевшего всеми любимые «В землянке», «Тёмную ночь» и прочитавшего знаменитое стихотворение Константина Симонова «Жди меня».Стихотворение знакомо с детства, но слушать его спокойно просто невозможно. Комок в горле стоял, и когда Ю. Щуцкий читал менее известное, но не менее сильно воздействующее на слушателя стихотворение Александра Безыменского «О чём говорило молчание».Наряду с упомянутым уже детским ансамблем, не оставили зрителя равнодушным и исполнители в летах совсем не юных… Но о каком возрасте может идти речь, если душа молода.Яростно, задушевно, сдержанно или, наоборот, задорно (в зависимости от мелодии и содержания произведения), но всегда искренне прозвучали песни в исполнении Александра Ганина, Валентины Калинчевой, вокальной студии «Гармония» (рук. Людмила Мальцева), вокального ансамбля «Дессидерия» (рук. Людмила Хорошилова), Светланы Сироты, Татьяны Науменко, Марка Подолинского, Константина Ольховика, Владимира Зегулина и аккомпанировавших им Сергея Диденко и Татьяны Москвиной. Замечательные чтецы Михаил Боженкин и Мария Позлевич, давно и хорошо знакомые нашему зрителю, тоже, как всегда, были на высоте.Два слова о программе. Все песни в концерте были хорошо знакомые, незабываемые, родные и, в большинстве своём, прошагавшие через всю войну. Они всегда находят отклик в душе каждого человека, их можно слушать бесконечно. И зал подпевал, а потом провожал каждый коллектив или исполнителя цветами и благодарными аплодисментами.Напоследок хочу сказать, что концерт длился более двух часов, но время пролетело практически незаметно! После каждого выступления хотелось, чтобы артисты выходили ещё и ещё, и радовали нас своими стихами и песнями! Расставаться не хотелось… Но, увы, и этот концерт подошёл к своему финалу, для которого была выбрана легендарная «Катюша». Её пели все участники концерта вместе со зрителями.Огромное спасибо всем-всем коллективам и исполнителям и, конечно же, дорогой Валентине, организатору и ведущей этого замечательного концерта! Вы подарили нам, зрителям, много радости. Дай Бог вам всем здоровья, творческих успехов и чистого неба над головой!!! Юрий ЮРЬЕВ , специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: День Победы, Валентина Калинчева, общество «Мелос» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 229 раз Комментарии