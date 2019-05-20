Глава МИД Китая провел телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео 🔊 Воспроизвести



Член Госсовета КНР, министр иностранных дел КНР Ван И сегодня провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майклом Помпео по инициативе американской стороны, передает агентство



Ван И заявил, что американская сторона за последнее время прибегала к словам и поступкам, которые во многих аспектах причиняли ущерб интересам китайской стороны, включая оказание давления на нормальное функционирование китайских предприятий с помощью политических средств. Китайская сторона решительно выступает против этого. Китай настойчиво просит США не заходить слишком далеко и призывает как можно скорее настроиться на новый лад во избежание причинения дальнейшего вреда китайско-американским отношениям. История и реальность показали, что Китай и США как две великие державы при сотрудничестве друг с другом получают выгоду, а при вражде -- страдают, поэтому сотрудничество видится единственным правильным выбором для обеих сторон. Обеим сторонам следует двигаться по намеченному главами двух государств пути, управлять и контролировать разногласия на основе взаимоуважения, развертывать сотрудничество, опираясь на принцип взаимного благоприятствования и взаимной выгоды, а также совместными усилиями содействовать китайско-американским отношениям, основанным на координации, сотрудничестве и стабильности. Член Госсовета КНР, министр иностранных дел КНР Ван И сегодня провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майклом Помпео по инициативе американской стороны, передает агентство Синьхуа Ван И заявил, что американская сторона за последнее время прибегала к словам и поступкам, которые во многих аспектах причиняли ущерб интересам китайской стороны, включая оказание давления на нормальное функционирование китайских предприятий с помощью политических средств. Китайская сторона решительно выступает против этого. Китай настойчиво просит США не заходить слишком далеко и призывает как можно скорее настроиться на новый лад во избежание причинения дальнейшего вреда китайско-американским отношениям. История и реальность показали, что Китай и США как две великие державы при сотрудничестве друг с другом получают выгоду, а при вражде -- страдают, поэтому сотрудничество видится единственным правильным выбором для обеих сторон. Обеим сторонам следует двигаться по намеченному главами двух государств пути, управлять и контролировать разногласия на основе взаимоуважения, развертывать сотрудничество, опираясь на принцип взаимного благоприятствования и взаимной выгоды, а также совместными усилиями содействовать китайско-американским отношениям, основанным на координации, сотрудничестве и стабильности. Ван И отметил, что китайская сторона последовательно желала и выступала за урегулирование торгово-экономических разногласий путем переговоров и консультаций, однако переговоры должны быть равноправными. В любых переговорах китайская сторона в обязательном порядке защищает национальные законные интересы, откликается на повсеместный зов народа, а также отстаивает основополагающие нормы международных отношений.



Ван И подчеркнул, что китайская сторона недавно решительно выступила против исходящих из США негативных слов и поступков, касающихся Тайваня. Китай настойчиво просит США придерживаться принципа одного Китая, соблюдать положения трех китайско-американских совместных коммюнике, а также обдуманно и надлежащим образом урегулировать вопросы, имеющие отношение к Тайваню.



Обе стороны также обменяли мнениями по соответствующим международным и региональным вопросам. М. Помпео представил взгляд американской стороны на новое развитие ситуации вокруг иранской проблемы. Ван И подчеркнул, что Китай, являясь постоянным членом СБ ООН, усиленно выступает за денуклеаризацию, стабильность и мир на Среднем Востоке. Китай надеется, что все стороны сохранят сдержанность, будут поступать ответственно и осмотрительно во избежание эскалации напряженности. Ван И в очередной раз озвучил принципиальную позицию Китая против американской "юрисдикции длинной руки". russian.news.cn Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, Китай, санкции, торговля, пошлины — статья прочитана 110 раз Комментарии