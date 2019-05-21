Опрос: большинство американцев выступили против изучения арабских цифр 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / ronstik



Больше половины жителей США выступили против изучения в школах арабских цифр. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Civic Science, сообщает



Социологи задавали респондентам вопрос "Должно ли изучение арабских цифр входить в учебный план американских школ?". При этом они не объясняли значение термина "арабские цифры".



В результате 56% ответили отрицательно, 29% положительно, еще 15% затруднились с ответом.



Арабскими цифрами традиционно называют набор из десяти знаков: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, используемых в большинстве стран в десятичной системе счисления. Впервые они появились в Индии, однако популяризовали цифры арабские математики.



В исследовании приняли участие 3624 человек. Больше половины жителей США выступили против изучения в школах арабских цифр. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Civic Science, сообщает РИА Новости со ссылкой на Independent.Социологи задавали респондентам вопрос "Должно ли изучение арабских цифр входить в учебный план американских школ?". При этом они не объясняли значение термина "арабские цифры".В результате 56% ответили отрицательно, 29% положительно, еще 15% затруднились с ответом.Арабскими цифрами традиционно называют набор из десяти знаков: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, используемых в большинстве стран в десятичной системе счисления. Впервые они появились в Индии, однако популяризовали цифры арабские математики.В исследовании приняли участие 3624 человек. ria.ru Категории: образование, общество, в мире Ключевые слова: опрос, изучение, цифры — статья прочитана 53 раза Комментарии