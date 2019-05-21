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Опрос: большинство американцев выступили против изучения арабских цифр
Больше половины жителей США выступили против изучения в школах арабских цифр. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Civic Science, сообщает РИА Новости со ссылкой на Independent.
Социологи задавали респондентам вопрос "Должно ли изучение арабских цифр входить в учебный план американских школ?". При этом они не объясняли значение термина "арабские цифры".
В результате 56% ответили отрицательно, 29% положительно, еще 15% затруднились с ответом.
Арабскими цифрами традиционно называют набор из десяти знаков: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, используемых в большинстве стран в десятичной системе счисления. Впервые они появились в Индии, однако популяризовали цифры арабские математики.
В исследовании приняли участие 3624 человек.
ria.ru
Категории: образование, общество, в мире
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