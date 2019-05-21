Последнее неизвестное

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Участники российского футбольного первенства приберегли всё-таки на последний тур одну интригу. Причём весьма серьёзную.



Только в последнем туре станет известно, кому достанется вторая прямая путёвка в Лигу чемпионов, а кому придётся пробиваться в этот клуб избранных и богатеньких через сито квалификации.



Решать это будут «Локомотив» и «Краснодар».



Чемпионат России по футболу



29-й тур



«Уфа» - «Оренбург» - 0:2 (голы: Рикарду Алвеш, 15, Мишкич, 87).



ЦСКА (Москва) – «Ахмат» (Грозный) - 1:0 (Чалов, 64 - с пен.).



«Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва) - 1:2 (Бурлак, 83 - Зе Луиш, 18 - с пен., Мельгарехо, 50).



«Урал» (Екатеринбург) – «Локомотив» (Москва) - 2:2 (Панюков, 39, Эль-Кабир, 46 - Ант.Миранчук, 21, 64 - с пен.). Удаление: Страндберг, 66 – «Урал». Только в последнем туре станет известно, кому достанется вторая прямая путёвка в Лигу чемпионов, а кому придётся пробиваться в этот клуб избранных и богатеньких через сито квалификации.Решать это будут «Локомотив» и «Краснодар».«Уфа» - «Оренбург» - 0:2 (голы: Рикарду Алвеш, 15, Мишкич, 87).ЦСКА (Москва) – «Ахмат» (Грозный) - 1:0 (Чалов, 64 - с пен.).«Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва) - 1:2 (Бурлак, 83 - Зе Луиш, 18 - с пен., Мельгарехо, 50).«Урал» (Екатеринбург) – «Локомотив» (Москва) - 2:2 (Панюков, 39, Эль-Кабир, 46 - Ант.Миранчук, 21, 64 - с пен.). Удаление: Страндберг, 66 – «Урал». «Енисей» (Красноярск) – «Динамо» (Москва) - 2:2 (Кутьин, 40 - с пен., 87 - Жоаузинью, 35 - с пен., Юсупов, 83).



«Арсенал» (Тула) – «Краснодар» - 0:3 (Петров, 55, Перейра, 68, Ари, 82 (0:3).



«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Зенит» (Санкт-Петербург) - 1:0 (Попов, 67 - с пен.).



«Рубин» (Казань) – «Анжи» (Махачкала) - 0:0.



Бомбардиры: 1. Фёдор Чалов (ЦСКА) – 13 голов, 2. Сердар Азмун («Зенит») - 12, 3-4. Виктор Классон («Краснодар»), Антон Миранчук («Локомотив») – по 11, 5. Зе Луиш («Спартак») – 10.



Турнирное положение: 1. «Зенит» - 61 очко, 2. «Локомотив» - 53, 3. «Краснодар» - 53, 4. «Спартак» - 49, 5. ЦСКА – 48, 6. «Арсенал» - 45, 7. «Ростов» - 41, 8. «Оренбург» - 40, 9. «Ахмат» - 39, 10. «Рубин» - 36, 11. «Урал» - 35, 12. «Динамо» - 32, 13. «Крылья Советов» - 28, 14. «Уфа» - 26, 15. «Анжи» - 21, 16. «Енисей» - 20.



В 30-м, последнем, туре, который пройдёт 18-20 мая, встречаются: ЦСКА - «Крылья Советов», «Ахмат» - «Ростов», «Зенит» - «Енисей», «Динамо» - «Арсенал», «Краснодар» - «Рубин», «Анжи» - «Урал», «Локомотив» - «Уфа», «Оренбург» - «Спартак». Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат России по футболу, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 162 раза Комментарии