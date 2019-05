Экономика Литвы: цифры и факты

В первом квартале этого года консолидированная выручка находящегося в госуправлении энергетического холдинга Lietuvos energija составила 429,3 млн евро, это на 19,8% больше, чем в январе-марте прошлого года (358,3 млн евро).



Чистая прибыль группы составила 18,8 млн евро – на 41,5% меньше, чем в первом квартале прошлого года (32,1 млн евро), сообщила группа финансовые результаты через информсистему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



Прибыль группы до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 9,8% до 79,9 млн евро (в первом квартале 2018 года она составила 72,8 млн евро).



Компания утверждает, что этот показатель увеличили инвестиции в модернизацию электросетей и газопроводов, а также развитие и рост портфеля ветряных установок для производства электроэнергии. В первом квартале этого года консолидированная выручка находящегося в госуправлении энергетического холдинга Lietuvos energija составила 429,3 млн евро, это на 19,8% больше, чем в январе-марте прошлого года (358,3 млн евро).Чистая прибыль группы составила 18,8 млн евро – на 41,5% меньше, чем в первом квартале прошлого года (32,1 млн евро), сообщила группа финансовые результаты через информсистему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.Прибыль группы до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 9,8% до 79,9 млн евро (в первом квартале 2018 года она составила 72,8 млн евро).Компания утверждает, что этот показатель увеличили инвестиции в модернизацию электросетей и газопроводов, а также развитие и рост портфеля ветряных установок для производства электроэнергии.

100% акций Lietuvos energija принадлежат государству, ими на правах доверия владеет министерство финансов.



В холдинг Lietuvos energija входят энергораспределительная компания Energijos skirstymo operatorius (ESO), поставщик электроэнергии и газа Lietuvos energijos tiekimas (LET), производитель электроэнергии Lietuvos energijos gamyba (LEG) и другие компании.



* * *



В Клайпеду прибыл груз сжиженного природного газа(СПГ), предназначенный компании поставок энергии Lietuvos energijos tiekimas (LET), которая является дочерним предприятием госэнергохолдинга Lietuvos energija.



По данным порталов marrinetraffic.com и myshiptracking.com, судно Arctic Aurora вышло из норвежского порта из норвежского порта Мелкоя, где находится завод СПГ компании Equinor (бывшей Statoil), и пришвартовалось к Клайпедскому терминалу СПГ Independence в понедельник утром.



"Судно пришло. Начались технологические операции", – подтвердила BNS представитель по связям с общественностью оператора терминала - компании Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.



Судно Arctic Aurora, которое ходит под мальтийским флагом, доставило около 140 тыс. кубометров СПГ.



В пятницу Lietuvos energija подтвердила BNS, что газ предназначается LET.



Последний крупный груз СПГ LET получила в марте – тогда газовоз Arctic Princess доставил 138 тыс. кубометров газа.



Мощностями клайпедского терминала СПГ, кроме LET, также пользуется крупнейший потребитель газа в Литве – завод удобрений Achema.



* * *



По данным аудита, консолидированные чистые убытки одного из крупнейших концернов в Литве Achemos grupe в прошлом году составили 16,5 млн евро. В позапрошлом году группа получила 29,670 млн евро прибыли.



Консолидированная выручка Achemos grupe в прошлом году достигала 914 млн евро - на 12% больше, чем в 2017 году, когда она составила 818 млн евро, доходы от одних лишь продаж были 783,228 млн евро – на 0,3% больше, говорится в отчете группы о деятельности за 2018 год, представленном Реестровому центру.



Глава группы Achemos grupe Миндаугас Декснис на минувшей неделе сообщил, что на рост выручки в основном повлияла деятельность компаний, связанных с производством и торговлей газом, компаний сектора возобновляющейся энергетики.



В прошлом году в промышленное производство, технологии, в создание новых продуктов и приобретение бизнеса Achemos grupe инвестировала 69 млн евро. В этом году планируются инвестиции в 32 млн евро, из них около 21 млн евро будет финансироваться за счет собственного капитала, а остальное – за счет заимствованных средств.



В компаниях Achemos grupe работает более 4,8 тыс. человек.



Achemos grupe состоит из более чем 40 компаний, работающих в Литве и за рубежом, среди которых - завод удобрений Achema, стивидорная компания Klasco, компания агробизнеса и торговли удобрениями Agrochema, СМИ и гостиницы, парк ветряных установок в Западной Литве.



Крупнейшими акционерами группы являются Лида Лубене и Виктория Лубите (в декабре 2017 года им принадлежало 54,07% акций).



* * *



Пенсионные фонды, находящиеся в управлении финансовой группы Swedbank инвестируют в слаженный бизнес 200 млн евро, или шестую часть управляемых ими активов. По сообщению Swedbank investiciju valdymas, в будущем инвестиции всех фондов должны соответствовать принципам надежности и устойчивости.



Swedbank отмечает, что на рынке это первая такая крупная инвестиция в исключительно стабильные компании.



"Мы до сих пор стремились, чтобы управляющие фондами действовали ответственно и соблюдали цены слаженного развития ООН. Сейчас мы сделали еще один шаг − направляем 200 млн евро в специализированные пенсионные фонды, соответствующие высшим критериям надежности управляющих. На рынке пенсионных фондов инвестиции такого размера в надежные компании - это новое явление", − отметил в пресс-релизе директор Swedbank Тадас Гудайтис.



По словам Т. Гудайтиса, инвестируют в бизнес, ограничивающий загрязняющие выбросы, использующий возобновляемые источники энергии, поощряющий ответственное потребление и применяющие хорошие практики управления.



Т. Гудайтис сообщил BNS, что Swedbank инвестировал в 7 листингуемых на бирже фондов – три фонда BlackRock, один фонд Amundi два фонда DWS. В них находятся ценные бумаги Microsoft, Total, Intel, Procter&Gamble и Unilever.



В фондах жизненного цикла, или второй ступени пенсионного накопления Swedbank, аккумулировано 1,2 млрд евро, в них накапливают сбережения более 525 тыс. граждан.



* * *



Компания Norfos mazmena, контролирующая одну из крупнейших розничных торговых сетей в Литве - Norfa, прибыль которой в прошлом году уменьшилась, а выручка увеличилась почти на 7%, в этом году ожидает роста выручки 3-5%.



Результаты Norfa за прошлый год владелец компании Дайнюс Дундулис оценивает положительно.



"Хорошо оценивают. С учетом конкурентного окружения результаты я оцениваю действительно хорошо. Мне хотелось бы, чтобы и в дальнейшем было хотя бы примерно так", - ответил BNS Д. Дундулис.



Norfos mazmena в прошлом году заработала 6,416 млн евро чистой прибыли - на 15,3% меньше, чем в 2017 году (7,404 млн евро), ее доходы от продаж выросли на 6,7% до 469 млн евро, указано в представленном в Реестровый центр отчете за 2018 год.



Norfos mazmena в этом году дивиденды не платила - вся накопленная прибыль (43,219 млн евро) перенесена на следующий год. В прошлом году компания выплатила 8 млн евро дивидендов.



По словам Д. Дундулиса, в прошлом году дивидендов было выплачено больше обычного, так как ожидалось повышение налога на прибыль, поэтому в нынешнем году решено дивиденды не платить.



В конце 2018 года у Norfa был 141 магазин, а в этом году планируется открыть около 10 новых. В новые магазины и реновацию имеющихся планируется инвестировать около 15 млн евро.



Д. Дундулис в марте сказал BNS, что новые магазины заменят закрывающиеся, поэтому общее число магазинов сети останется прежним.



93% акций Norfos mazmena принадлежит Д. Дундулису, остальное - Роландасу Чинчюсу.