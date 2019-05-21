Глава СК России заявил, что хищениям в Роскосмосе конца и края не видно 🔊 Воспроизвести Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин © Александр Щербак/ТАСС



Следственный комитет РФ в течение пяти лет расследует уголовные дела о миллиардных хищениях в Роскосмосе. Об этом сообщил на Международном молодежном юридическом форуме председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает



"По Роскосмосу работаем уже лет пять. Там конца и края не видно, там миллиарды воруются. Миллиарды. Причем технология очень простая - сначала деньги [за границу] переправляются, семья, а потом сам фигурант", - сказал он.



В свою очередь в Роскосмосе ТАСС сообщили, что "озвученные председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным дела известны широкой общественности и инициированы по результатам проверок службой безопасности и внутреннего аудита госкорпорации "Роскосмос". В госкорпорации уточнили, что они сотрудничают со следственными органами и продолжат эту работу в дальнейшем.



В феврале в корпорации заявили, что руководство Роскосмоса выступает за бескомпромиссное очищение отрасли от возможных преступных проявлений и борьбу с коррупцией. Следственный комитет РФ в течение пяти лет расследует уголовные дела о миллиардных хищениях в Роскосмосе. Об этом сообщил на Международном молодежном юридическом форуме председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает ТАСС "По Роскосмосу работаем уже лет пять. Там конца и края не видно, там миллиарды воруются. Миллиарды. Причем технология очень простая - сначала деньги [за границу] переправляются, семья, а потом сам фигурант", - сказал он.В свою очередь в Роскосмосе ТАСС сообщили, что "озвученные председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным дела известны широкой общественности и инициированы по результатам проверок службой безопасности и внутреннего аудита госкорпорации "Роскосмос". В госкорпорации уточнили, что они сотрудничают со следственными органами и продолжат эту работу в дальнейшем.В феврале в корпорации заявили, что руководство Роскосмоса выступает за бескомпромиссное очищение отрасли от возможных преступных проявлений и борьбу с коррупцией. ТАСС Категории: экономика, чп и криминал, технологии Ключевые слова: нарушения, следствие, Роскосмос География: Россия — статья прочитана 92 раза Комментарии