|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Глава СК России заявил, что хищениям в Роскосмосе конца и края не видно
Следственный комитет РФ в течение пяти лет расследует уголовные дела о миллиардных хищениях в Роскосмосе. Об этом сообщил на Международном молодежном юридическом форуме председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает ТАСС.
"По Роскосмосу работаем уже лет пять. Там конца и края не видно, там миллиарды воруются. Миллиарды. Причем технология очень простая - сначала деньги [за границу] переправляются, семья, а потом сам фигурант", - сказал он.
В свою очередь в Роскосмосе ТАСС сообщили, что "озвученные председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным дела известны широкой общественности и инициированы по результатам проверок службой безопасности и внутреннего аудита госкорпорации "Роскосмос". В госкорпорации уточнили, что они сотрудничают со следственными органами и продолжат эту работу в дальнейшем.
В феврале в корпорации заявили, что руководство Роскосмоса выступает за бескомпромиссное очищение отрасли от возможных преступных проявлений и борьбу с коррупцией.
ТАСС
Категории: экономика, чп и криминал, технологии
География: Россия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|