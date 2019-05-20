СМИ сообщили о решении Google приостановить сотрудничество с Huawei 🔊 Воспроизвести



Alphabet Inc. (материнская компания Google) приостановила сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США приняли решение внести её в чёрный список.



Об этом сообщает



По данным агентства, данный шаг приведёт к тому, что китайская компания лишится доступа к технологиям и программному обеспечению Google, за исключением тех продуктов, которые находятся в открытом доступе.



Так, например, Huawei потеряет доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны её производства. Кроме того, владельцы телефонов Huawei не смогут устанавливать программы, разработанные Google, например магазин приложений Google Play и электронную почту Gmail.



Вместе с тем отмечается, что для смартфонов китайской компании будет доступна версия операционной системы Android с открытым кодом, находящаяся в свободном доступе.



Ранее Трамп подписал указ о защите информационных технологий в связи с растущей угрозой иностранного шпионажа. Впоследствии Министерство торговли США сообщило о намерении внести Huawei в чёрный список.



В частности, отмечалось, что американским производителям потребуется получать специальную лицензию правительства США для продажи Huawei какого-либо оборудования. Alphabet Inc. (материнская компания Google) приостановила сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США приняли решение внести её в чёрный список.Об этом сообщает RT со ссылкой на источники Reuters.По данным агентства, данный шаг приведёт к тому, что китайская компания лишится доступа к технологиям и программному обеспечению Google, за исключением тех продуктов, которые находятся в открытом доступе.Так, например, Huawei потеряет доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны её производства. Кроме того, владельцы телефонов Huawei не смогут устанавливать программы, разработанные Google, например магазин приложений Google Play и электронную почту Gmail.Вместе с тем отмечается, что для смартфонов китайской компании будет доступна версия операционной системы Android с открытым кодом, находящаяся в свободном доступе.Ранее Трамп подписал указ о защите информационных технологий в связи с растущей угрозой иностранного шпионажа. Впоследствии Министерство торговли США сообщило о намерении внести Huawei в чёрный список.В частности, отмечалось, что американским производителям потребуется получать специальную лицензию правительства США для продажи Huawei какого-либо оборудования. russian.rt.com Категории: в мире, технологии, политика Ключевые слова: США, Google, Huawei, опасность, кибербезопасность — статья прочитана 177 раз Комментарии