Частичное испытание системы ЛЭП прошло удачно – LEG 🔊 Воспроизвести



Проведенное в Литве испытание восстановления части системы электрообеспечения после аварии и в изолированном режиме прошло успешно, сообщила компании поставок энергии Lietuvos energijos tiekimas (LET), которая является дочерним предприятием госэнергохолдинга Lietuvos energija.



"Мы доказали, что в случае всеобщей аварии, мы готовы реагировать и обеспечивать поставки электроэнергии отечественным потребителям. Оценив результаты испытаний, мы сможем более качественно подготовиться к будущему стратегическому проекту – синхронизации с системой линий электропередачи (ЛЭП) континентальной Европы", – отметил в пресс-релизе гендиректор LEG Римгаудас Калвайтис.



По сообщению компании, испытание прошло в субботу и в воскресенье на Круонисской гидроаккумулирующей электростанции (Круонисской ГАЭС), на Каунасской ГЭС, на Девятом блоке ТЭС в Электренай. Проведенное в Литве испытание восстановления части системы электрообеспечения после аварии и в изолированном режиме прошло успешно, сообщила компании поставок энергии Lietuvos energijos tiekimas (LET), которая является дочерним предприятием госэнергохолдинга Lietuvos energija."Мы доказали, что в случае всеобщей аварии, мы готовы реагировать и обеспечивать поставки электроэнергии отечественным потребителям. Оценив результаты испытаний, мы сможем более качественно подготовиться к будущему стратегическому проекту – синхронизации с системой линий электропередачи (ЛЭП) континентальной Европы", – отметил в пресс-релизе гендиректор LEG Римгаудас Калвайтис.По сообщению компании, испытание прошло в субботу и в воскресенье на Круонисской гидроаккумулирующей электростанции (Круонисской ГАЭС), на Каунасской ГЭС, на Девятом блоке ТЭС в Электренай. В ходе испытаний система была выделена в четыре изолированных острова. Имела место имитация аварии, в центральной части страны поставки электроэнергии были восстановлены с привлечением Каунасской ГЭС и Круонисской ГАЭС.



По заранее согласованной программе испытания инициировала компания Litgrid, в них были включены и электростанция нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva в Мажейкяй и Каунасская термофикационная электростанция.



Литва, Латвия и Эстония планируют к 2025 году синхронизировать свои электросети с сетями Европы. Три страны до сих пор действуют в синхронном режиме в так называемом кольце БРЭЛЛ постсоветской энергетической системы и зависят от диспетчерской в Москве и российской электроэнергетической сети.



Намечено, что проект синхронизация сетей Балтийских стран с Европой, который обойдется в 1,5 млрд евро будет осуществляться через уже действующую перемычку LitPol Link между Литвой и Польшей и через новый морской кабель между этими странами Hamony Link, стоимостью 650 млн евро (487 млн евро должна составить европейская помощь). В связи с подготовкой к синхронизации ЛЭП и обеспечения стабильности частоты в Литве, Латвии и Эстонии должно быть установлено по три так называемых синхронных компенсатора. BNS Категории: экономика, технологии, в Европе Ключевые слова: энергетика, ЕС, синхронизация, БРЭЛЛ География: Литва — статья прочитана 178 раз Комментарии