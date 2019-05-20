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Частичное испытание системы ЛЭП прошло удачно – LEG



Проведенное в Литве испытание восстановления части системы электрообеспечения после аварии и в изолированном режиме прошло успешно, сообщила компании поставок энергии Lietuvos energijos tiekimas (LET), которая является дочерним предприятием госэнергохолдинга Lietuvos energija.

"Мы доказали, что в случае всеобщей аварии, мы готовы реагировать и обеспечивать поставки электроэнергии отечественным потребителям. Оценив результаты испытаний, мы сможем более качественно подготовиться к будущему стратегическому проекту – синхронизации с системой линий электропередачи (ЛЭП) континентальной Европы", – отметил в пресс-релизе гендиректор LEG Римгаудас Калвайтис.

По сообщению компании, испытание прошло в субботу и в воскресенье на Круонисской гидроаккумулирующей электростанции (Круонисской ГАЭС), на Каунасской ГЭС, на Девятом блоке ТЭС в Электренай.
В ходе испытаний система была выделена в четыре изолированных острова. Имела место имитация аварии, в центральной части страны поставки электроэнергии были восстановлены с привлечением Каунасской ГЭС и Круонисской ГАЭС.

По заранее согласованной программе испытания инициировала компания Litgrid, в них были включены и электростанция нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva в Мажейкяй и Каунасская термофикационная электростанция.

Литва, Латвия и Эстония планируют к 2025 году синхронизировать свои электросети с сетями Европы. Три страны до сих пор действуют в синхронном режиме в так называемом кольце БРЭЛЛ постсоветской энергетической системы и зависят от диспетчерской в Москве и российской электроэнергетической сети.

Намечено, что проект синхронизация сетей Балтийских стран с Европой, который обойдется в 1,5 млрд евро будет осуществляться через уже действующую перемычку LitPol Link между Литвой и Польшей и через новый морской кабель между этими странами Hamony Link, стоимостью 650 млн евро (487 млн евро должна составить европейская помощь). В связи с подготовкой к синхронизации ЛЭП и обеспечения стабильности частоты в Литве, Латвии и Эстонии должно быть установлено по три так называемых синхронных компенсатора.
BNS
Категории: экономика, технологии, в Европе
Ключевые слова: энергетика, ЕС, синхронизация, БРЭЛЛ
География: Литва
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добавлена сегодня, 20 мая, 15:30

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