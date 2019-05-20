МИД Литвы начал внутреннюю служебную проверку посла Р. Мотузаса

В понедельник министерство иностранных дел Литвы начало служебную проверку, в ходе которой рассматривается информация правоохранительных органов о возможном проступке посла Литвы в Москве Рямигиюса Мотузаса.
"Министерство начало служебную проверку информации, предоставленной Генеральной прокуратурой", – сообщила BNS пресс-секретарь министра иностранных дел Раса Якилайтене.
В пятницу прокуратура сообщила, что упразднила статус спецсвидетеля Р. Мотузаса в досудебном расследовании о вероятно непрозрачной выдаче визы российскому предпринимателю, однако усматривают в действиях дипломата признаки служебного проступка и передала информацию МИД.
Статус спецсвидетеля присваивается в том случае, если лицо опрашивается о его действиях, но оснований для предъявления подозрений недостаточно.
Теперь у Р. Мотузаса в досудебном расследовании будет статус обычного свидетеля.
Посол с начала апреля отозван на для консультаций в Литву из-за своей уязвимости и полученных в Москве угроз после вынесения приговора в так называемом "Деле 13 января".
В деле о торговле влиянием литовская правоохрана предъявила подозрения бывшему долголетнему дипломату, главе Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел Римантасу Шидлаускасу, гражданину России, владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу.
Прокуроры подозревают, что Р. Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы Р. Насырову была выдана шенгенская виза.
Визы Р. Насырову и его сыну в конце марта были выданы в посольстве Литвы в Москве на основании письменного приглашения Р. Шидлаускаса, адресованного Р. Мотузасу.
Посол в России подтвердил, что перед отправкой приглашения Р. Шидлаускас ему позвонил. Дипломат утверждал, что Р. Шидлаускас попросил посмотреть, "чтобы все было хорошо".
Р. Мотузас говорит, что ответил Р. Шидлаускасу: "Хорошо, посмотрим". По его словам, это "обычная риторика, которую сказали и забыли".
Дипломат указал, что получил письмо Р. Шидлаускаса с приглашением по прошествии нескольких дней после разговора и переслал его консулам без какого-нибудь дополнительного текста.
По словам посла, выдача визы Р. Насырову соответствовала всем требованиям.
Р. Мотузас является послом Литвы в России с 2015 года.
Посол с начала апреля отозван на для консультаций в Литву из-за своей уязвимости и полученных в Москве угроз после вынесения приговора в так называемом "Деле 13 января".
В деле о торговле влиянием литовская правоохрана предъявила подозрения бывшему долголетнему дипломату, главе Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел Римантасу Шидлаускасу, гражданину России, владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу.
Прокуроры подозревают, что Р. Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы Р. Насырову была выдана шенгенская виза.
Визы Р. Насырову и его сыну в конце марта были выданы в посольстве Литвы в Москве на основании письменного приглашения Р. Шидлаускаса, адресованного Р. Мотузасу.
Посол в России подтвердил, что перед отправкой приглашения Р. Шидлаускас ему позвонил. Дипломат утверждал, что Р. Шидлаускас попросил посмотреть, "чтобы все было хорошо".
Р. Мотузас говорит, что ответил Р. Шидлаускасу: "Хорошо, посмотрим". По его словам, это "обычная риторика, которую сказали и забыли".
Дипломат указал, что получил письмо Р. Шидлаускаса с приглашением по прошествии нескольких дней после разговора и переслал его консулам без какого-нибудь дополнительного текста.
По словам посла, выдача визы Р. Насырову соответствовала всем требованиям.
Р. Мотузас является послом Литвы в России с 2015 года.