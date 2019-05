«Эта победа слаще, чем в 2016-м»: что говорили после триумфа ЦСКА в баскетбольной Евролиге 🔊 Воспроизвести Баскетболисты ЦСКА после победы в Евролиге Reuters



Американский форвард Кайл Хайнс стал одним из главных творцов победы ЦСКА над «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги. Об этом заявил главный тренер Димитрис Итудис. Он также признался, что готов продлить контракт с московским клубом, а защитник Кори Хиггинс сравнил эмоции по поводу нынешнего успеха и триумфа трёхлетней давности.



Спустя три года после своей предыдущей победы в Евролиге московский ЦСКА вернул себе звание сильнейшей баскетбольной команды Европы. В главном матче турнира подопечные Димитриса Итудиса взяли верх над турецким «Анадолу Эфес» и в восьмой раз в истории завоевали почётный трофей.



После окончания встречи эмоциями поделился главный тренер армейского коллектива. Итудис поздравил своих игроков с очередным успехом и особо отметил Кайла Хайнса. Капитан ЦСКА стал первым американцем в истории, которому удалось четыре раза взять главный трофей Евролиги. Американский форвард Кайл Хайнс стал одним из главных творцов победы ЦСКА над «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги. Об этом заявил главный тренер Димитрис Итудис. Он также признался, что готов продлить контракт с московским клубом, а защитник Кори Хиггинс сравнил эмоции по поводу нынешнего успеха и триумфа трёхлетней давности.Спустя три года после своей предыдущей победы в Евролиге московский ЦСКА вернул себе звание сильнейшей баскетбольной команды Европы. В главном матче турнира подопечные Димитриса Итудиса взяли верх над турецким «Анадолу Эфес» и в восьмой раз в истории завоевали почётный трофей.После окончания встречи эмоциями поделился главный тренер армейского коллектива. Итудис поздравил своих игроков с очередным успехом и особо отметил Кайла Хайнса. Капитан ЦСКА стал первым американцем в истории, которому удалось четыре раза взять главный трофей Евролиги.



По словам наставника, в нужный момент Хайнс взял на себя роль лидера и повёл за собой партнёров.



«Он заявил, что мы должны выйти и завершить свою работу. Легко сказать, гораздо сложнее было сделать это, но мои подопечные выступили впечатляюще», — добавил Итудис.



Кроме того, греческий специалист высказался о своём возможном продолжении работы с армейцами. После окончания встречи Итудис был предельно эмоционален и выразил готовность остаться в России.



«Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу. Без вопросов», — заключил Итудис.



Несмотря на лидерские качества Хайнса, приз Самому ценному игроку (MVP) «Финала четырёх» Евролиги достался его соотечественнику Уиллу Клайберну. В матче с «Эфесом» он записал на свой счёт 20 очков, пять подборов и две передачи, а также сыграл немаловажную роль в полуфинальной встрече с «Реалом».



«Я прошёл длинный путь. Рад оказаться здесь. Тренер поверил в меня и доверился моим опыту и навыкам», — сказал баскетболист.



Помимо Клайберна, немалый вклад в победу внёс его партнёр по команде Кори Хиггинс. Защитник также набрал 20 очков, при этом реализовав четыре трёхочковых броска из пяти.



«У меня нет слов, я измотан. Просто хочу отпраздновать победу вместе с коллективом. Это было именно то, чего мы ожидали — игра получилась трудной до самого конца. Соперник был великолепен, Шейн Ларкин выступил блестяще, но мы верили в себя. Мы не собирались так просто уступать», — цитирует Хиггинса «Чемпионат».



Стоит отметить, что разыгрывающий «Эфеса» Ларкин стал самым результативным баскетболистом встречи, записав на свой счёт 29 очков. При этом лишь семь из 17 его бросков с игры достигли цели, а львиная доля баллов (11) стала результатом реализации штрафных.



'You made me proud, like you promised...'



This. Is. Sport#F4GLORY pic.twitter.com/RBINpTSTV1 — EuroLeague (@EuroLeague) 19 May 2019







«Мы не хотели играть так, как в полуфинале, когда нас опережали и обыгрывали, а мы теряли мяч. Мы много говорили об этом сегодня, и в итоге смогли сделать это. Давление? Когда ты надеваешь форму ЦСКА, без него не обойтись. В этом году оно было особенно большим», — отметил Хиггинс.



Для американца, который защищает цвета красно-синих с 2015 года, этот трофей стал вторым в карьере. Три года назад Хиггинс помог ЦСКА обыграть «Фенербахче», записав на свой счёт 12 очков всего на семи бросках.



«Мой первый титул чемпиона Евролиги был завоёван в мой первый год в Москве, и тогда в «Финале четырёх» я играл посредственно. Это особенное чувство — снова воспользоваться шансом и взять верх. В полуфинале с «Реалом» я тоже не был доволен собой, поэтому сейчас мне приятно выступить на уровне. Эта победа слаще, чем та, что была в 2016-м», — заключил спортсмен.



Для Серхио Родригеса этот титул также является вторым в карьере. В 2015 году испанец взял главный трофей вместе с «Реалом», а спустя четыре года добился подобного в составе ЦСКА.



«Это невероятно, мы смогли это сделать. Ранее был тяжелейший матч с «Реалом», где всё было не по нашему плану, теперь — сложный финал, но вся команда с первого дня верила в успех. Теперь мы смело можем отмечать, но не увлекаться, потому что надо закончить сезон ещё одной победой — в Единой лиге ВТБ», — приводит ТАСС слова экс-игрока «Филадельфия Севенти Сиксерс».



Российский форвард Никита Курбанов также выразил мнение, что армейским баскетболистам необходимо не забыть о выступлении в домашнем первенстве.



«Конечно, это надо будет сделать (выиграть Единую лигу ВТБ. — RT), потому что мы понимаем, что сезон не закончен. Даже после такой победы, назовём её главной, у нас ещё остаётся чемпионат. Завтра мы уже вернёмся в Москву и послезавтра приступим к тренировкам, подготовке к полуфиналу. На то, чтобы отпраздновать триумф в Евролиге, у нас всего лишь один день», — признался атлет.



Он также рассказал, что обязательно планирует сохранить память о своей третьей в карьере победе в Евролиге.



«Новая татуировка? У меня уже есть кубок с датами 2006 года и 2016-го. Конечно же, я добавлю туда 2019-й. Может быть, даже сделаю отдельный рисунок, это пока ещё не решил», — сказал Курбанов.



В отличие от своих партнёров, для Дэниела Хэккетта этот успех стал первым в карьере. Ранее он защищал цвета таких клубов, как итальянские «Бенеттон», «Монтепаски» и «Олимпия Милан», а также греческий «Олимпиакос», но свой первый трофей Евролиги завоевал именно в красно-синей майке.



«Хочу поблагодарить наставника, болельщиков, партнёров по команде. Тренер поверил в нас, а мы — в него, сражались на протяжении всего сезона. Мне дали доказать, что я способен успешно выступать после травмы. ЦСКА увидели во мне человека, который будет помогать в защите, придавать стройность оборонительным действиям», — сказал Хэккетт.



Достижение своих баскетболистов прокомментировал и президент ЦСКА Андрей Ватутин. После финального свистка функционер выбежал на площадку, где очень эмоционально отпраздновал завоевание трофея.



«Весь сезон я верил в успех в Евролиге. После прошлогодней неудачи в «Финале четырёх» мы должны были победить, и сделали это!» — сказал Ватутин.



При этом он не стал отвечать на вопрос о заключении нового контракта с Итудисом.



«А почему вы не спрашиваете, остаюсь я в ЦСКА или нет? Вообще я сейчас хочу насладиться моментом и хорошо отметить победу. Это единственное, о чём я думаю после финального матча», — заключил глава клуба.



Бывший президент ЦСКА, а ныне глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко также похвалил своих бывших баскетболистов.



«Не хочется сейчас разбирать тактику и стратегию. Но ЦСКА показал характер. Я не могу не отметить, что клуб Единой лиги ВТБ выигрывает Евролигу во второй раз за 4 года», — сказал Кущенко.



Поддержала подобное мнение и генеральный директор лиги Илона Корстин. По её словам, ЦСКА «полностью заслужил кубок».



