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Идет подготовка к реконструкции перрона Вильнюсского аэропорта
Крупнейший в Литве Вильнюсский международный аэропорт по причине ненадлежащего расположения площадок для самолетов планирует обновить северную часть перрона за 12 млн евро. По сообщению компании - оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai, работы не будут мешать рейсам.
"Работы необходимы для разрешения вызовов, с которыми сегодня сталкивается Вильнюсский аэропорт – все чаще прибывают крупные самолеты – а также адаптировать самые современные решения, которые позволяют снизить влияние на окружающую", – сказал BNS представитель по связям с общественностью Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.
56 площадок для стоянки самолетов сейчас не бывают заполнены даже в часы пик, однако неподходящее их расположение не позволяет эффективно выполнять операции.
По словам Т. Василяускаса, конкурс подряда планируется объявить осенью, работы могут быть начаты во втором квартале 2020 года, а завершены – в конце 2021 года. Около половины стоимости проекта финансируется за счет европейских средств.
Летом 2017 года в течение 35 дней реконструировалась взлетно-посадочная полоса Вильнюсского аэропорта, работы обошлись в 18,7 млн евро, их провели латвийская строительная компания A.C.B. и каунасская Autokausta.
Категории: экономика
Ключевые слова: самолеты, аэропорт, ремонт, реконструкция
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