Утверждены списки избирателей второго тура выборов в ЕП 🔊 Воспроизвести



В понедельник Главная избирательная комиссия (ГИК) утвердила окончательные списки избирателей на выборах в Европарламент (ЕП) и на втором туре выборов руководителя Литвы.



В них внесены 2 млн. 487 тыс. 745 избирателей. Для голосования за границей зарегистрировались 60 тыс. 966 избирателей, также 267 избирателей будут голосовать на судах.



В списках предстоящих в воскресенье выборах на 15 тыс. избирателей больше, чем в первом туре президентских выборов.



Количество избирателей выросло за счет увеличения на 10 тыс. количества литовцев, которые будут голосовать за границей, а также потому, что некоторым избирателям между первым и вторым туром выборов исполнилось 18 лет.



Также на выборах в ЕП могут голосовать, декларировавшие постоянное проживание в Литве граждане других стран ЕС. Их 205 человек. В понедельник Главная избирательная комиссия (ГИК) утвердила окончательные списки избирателей на выборах в Европарламент (ЕП) и на втором туре выборов руководителя Литвы.В них внесены 2 млн. 487 тыс. 745 избирателей. Для голосования за границей зарегистрировались 60 тыс. 966 избирателей, также 267 избирателей будут голосовать на судах.В списках предстоящих в воскресенье выборах на 15 тыс. избирателей больше, чем в первом туре президентских выборов.Количество избирателей выросло за счет увеличения на 10 тыс. количества литовцев, которые будут голосовать за границей, а также потому, что некоторым избирателям между первым и вторым туром выборов исполнилось 18 лет.Также на выборах в ЕП могут голосовать, декларировавшие постоянное проживание в Литве граждане других стран ЕС. Их 205 человек. 2505 граждан Литвы выразили желание голосовать в других странах ЕС на выборах в ЕП, однако они смогут голосовать на президентских выборах.



За 11 мандатов от Литвы в ЕП сразятся десять партий, пять общественных комитетов и одна коалиция. Всего на выборах в ЕП в Литве баллотируется 301 кандидат.



Одновременно с выборами в Европарламент состоится второй тур президентских выборов. За президентский пост во втором туре борются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните, а также экономист Гитанас Науседа, которые в первом туре получили более 30% голосов.



Один из них сменит Далю Грибаускайте, руководящую страной с 2009 года.



В день выборов, в воскресенье, избирательные участки будут открыты с 7 до 20 часов. Досрочное голосование началось в понедельник. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, выборы, Европарламент, кандидаты География: Литва — статья прочитана 193 раза Комментарии