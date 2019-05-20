Представители общественности Беларуси хотят участвовать в похоронах К. Калиновского 🔊 Воспроизвести



Представители белорусского гражданского общества хотят участвовать в церемонии перезахоронения участников восстания 1863–1864 годов против Российской Империи.



Такое пожелание уже передано заместителю канцлера литовского правительства Дейвидасу Матулёнису.



"Мы передали вице-канцлеру Д. Матулёнису, что мы как представители гражданского общества хотели бы присутствовать на похоронах, поскольку официальные власти не считают его (К. Калиновского – BNS) героем", – заявил находившийся на минувшей неделе в сейме Литвы член оппозиционной Белорусской партии христианских демократов Анатолий Михновец.



Ранее заместитель канцлера Д. Матулёнис сообщал, что Литва пригласит на торжества в Вильнюсе государственные делегации поляков и белорусов. Представители белорусского гражданского общества хотят участвовать в церемонии перезахоронения участников восстания 1863–1864 годов против Российской Империи.Такое пожелание уже передано заместителю канцлера литовского правительства Дейвидасу Матулёнису."Мы передали вице-канцлеру Д. Матулёнису, что мы как представители гражданского общества хотели бы присутствовать на похоронах, поскольку официальные власти не считают его (К. Калиновского – BNS) героем", – заявил находившийся на минувшей неделе в сейме Литвы член оппозиционной Белорусской партии христианских демократов Анатолий Михновец.Ранее заместитель канцлера Д. Матулёнис сообщал, что Литва пригласит на торжества в Вильнюсе государственные делегации поляков и белорусов. Один из руководителей этой оппозиционной партии Беларуси Павел Северинец упоминал, что белорусы хотели бы получить какую-нибудь реликвию К. Калинаускаса или часть его останков, чтобы можно было почтить его память и в Белоруссии.



Повстанцев захоронят на столичном Кладбище Расу, в оборудоваемом сейчас колумбарии Центральной часовни кладбища. Имена повстанцев будут написаны на литовском, польском и белорусском языках.



Останки повстанцев были обнаружены в прошлом году при проведении археологических раскопок на вильнюсской Замковой горе. Есть предположения, что останки принадлежат лидерам восстания 1863 года против Царской России Сигизмунду Сераковскому и Константину (Кастусю) Калиновскому. К. Калиновский (1838 – 1864) – юрист, белорусский публицист, поэт, один из руководителей восстания 1863 года. Девятого февраля 1864 года был арестован, а 22 марта был повешен в Вильнюсе.



По данным историков, на Горе Гядиминаса захоронен 21 участник восстания против Царской России. Сейчас ученые нашли останки 20 человек.



Участники восстания 1863–1864 годов боролись с властью Царской России, стремились восстановить бывшее литовско-польское государство. BNS Категории: в Европе, история, общество Ключевые слова: останки, перезахоронение, Калиновский География: Белоруссия — статья прочитана 199 раз Комментарии