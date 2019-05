В Клайпеде отметили Всемирный День ВЗК /добавлены фото/ 🔊 Воспроизвести 19 мая по инициативе пациентских организаций 35 стран был назван Всемирным Днём ВЗК, днём пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Официальный цвет Всемирного Дня ВЗК — фиолетовый. В этот день по всему миру проходят акции в поддержку пяти миллионов людей, живущих с этим тяжелым заболеванием. Отметили его и в литовской Клайпеде. Сегодня символ Клайпеды - парусник "Меридиан" будет подсвечен фиолетовым цветом именно по этой причине.











В рамках Всемирного Дня ВЗК в разных странах проходят благотворительные марафоны и фиолетовым светом подсвечивают здания, памятники и достопримечательности разных стран в знак солидарности с пациентами. Цель акций — привлечь внимание общества к проблемам своевременной диагностики, правильного лечения и улучшения качества жизни пациентов с ВЗК. В рамках Всемирного Дня ВЗК в разных странах проходят благотворительные марафоны и фиолетовым светом подсвечивают здания, памятники и достопримечательности разных стран в знак солидарности с пациентами. Цель акций — привлечь внимание общества к проблемам своевременной диагностики, правильного лечения и улучшения качества жизни пациентов с ВЗК. Что такое ВЗК?



К ВЗК относят болезнь Крона и язвенный колит — хронические воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, которые протекают с периодами обострений и ремиссий (отсутствие симптомов). Течение ВЗК может быть длительным и изнуряющим, кроме того, иногда возникают осложнения, опасные для жизни: кровотечение, развитие онкологического процесса, воспаление брюшной полости из-за попадания в неё кишечного содержимого через дефект в стенке кишки. ВЗК развиваются преимущественно у молодых людей — средний возраст пациентов составляет 20—40 лет [1].



Причины возникновения ВЗК



На сегодняшний день причины возникновения ВЗК неизвестны. Считается, что болезнь формируется на фоне сочетания таких факторов, как наследственная предрасположенность, определённые факторы окружающей среды и нарушения иммунитета.



Симптомы ВЗК



Во время обострения состояние больного ухудшается. Появляются характерные клинические проявления заболевания: длительная и частая диарея, сильные боли в животе, примесь крови в стуле, а также повышение температуры, снижение аппетита, общая слабость, потеря веса и другие симптомы. Могут быть также внекишечные проявления, например, воспаление глаз, боли в суставах, высыпания на коже. Выраженность клинических признаков отличается у разных людей. При наступлении ремиссии самочувствие пациента улучшается. Продолжительность периодов обострений и ремиссии также является индивидуальной.











Диагностика ВЗК



Важнейшее условие для успешного лечения — правильная и своевременная постановка диагноза. Однако на данный момент не существует единого метода диагностики ВЗК. Диагноз ставят на основании оценки клинической картины болезни, данных комплекса эндоскопических, радиологических, гистологических и биохимических исследований. Иногда на протяжении долгого времени болезнь может протекать с относительно слабовыраженными симптомами, а также иметь бессимптомные периоды между обострениями. Поэтому врачам зачастую сложно своевременно диагностировать заболевание, информирует











Как ВЗК влияет на жизнь человека?



Пациенты с ВЗК могут чувствовать себя здоровыми людьми, пока их болезнь не активна. При развитии обострения из-за ярко выраженных симптомов болезнь осложняет жизнь человека в обществе: создаёт трудности в выстраивании личной жизни и семейных отношений, препятствует обучению и развитию карьеры. Безусловно, всё это не может не сказываться и на эмоциональном состоянии пациента. Так, при наличии поноса, когда возникает необходимость ходить в туалет 5−10 раз в день, человек не может спать ночью и с трудом добирается до работы, быстро развивается утомление, необходимость постоянно думать о ближайшем туалете угнетает. Поход в магазин или поездка в транспорте из-за проблем со стулом ведут к постоянной тревоге и беспокойству. Развитие осложнений может привести к раннему выходу на инвалидность или даже летальному исходу.











По данным опроса пациентов с ВЗК, заболевание оказывает значимое влияние на все сферы жизни человека [2]: 40% респондентов утверждают, что они вынуждены вносить коррективы в рабочий график из-за заболевания. 35% сообщили, что ВЗК лишает их возможности вести половую жизнь. 48% людей, участвовавших в опросе, считают, что симптомы ВЗК оказывают влияние на их жизнь даже в периоды между осложнениями. Неизвестное происхождение заболевания, трудности в постановке диагноза и хроническое течение болезни, а также её социальное значение — всё это делает ВЗК одним из значимых заболеваний на сегодняшний день, поэтому важно своевременно обращаться за консультацией к специалисту. 19 мая — ещё один повод вспомнить о том, насколько остро стоит эта проблема для 5 миллионов людей по всему миру, и с большим вниманием отнестись к собственному здоровью.



- - - -



[1] Stenson W. Inflammatory bowel disease. In: Yamada T, Alpers D, Laine L, Owyang C, Powell D. Textbook of Gastroenterology. Vol 2. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins Publishers; 1999:1776−1856.



[2] Lonnfors, et al. IBD and health related quality of life — Discovering the true impact. Journal of Crohn’s and Colitis. 2014; 8: 1281−1286



К ВЗК относят болезнь Крона и язвенный колит — хронические воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, которые протекают с периодами обострений и ремиссий (отсутствие симптомов). Течение ВЗК может быть длительным и изнуряющим, кроме того, иногда возникают осложнения, опасные для жизни: кровотечение, развитие онкологического процесса, воспаление брюшной полости из-за попадания в неё кишечного содержимого через дефект в стенке кишки. ВЗК развиваются преимущественно у молодых людей — средний возраст пациентов составляет 20—40 лет [1].На сегодняшний день причины возникновения ВЗК неизвестны. Считается, что болезнь формируется на фоне сочетания таких факторов, как наследственная предрасположенность, определённые факторы окружающей среды и нарушения иммунитета.Во время обострения состояние больного ухудшается. Появляются характерные клинические проявления заболевания: длительная и частая диарея, сильные боли в животе, примесь крови в стуле, а также повышение температуры, снижение аппетита, общая слабость, потеря веса и другие симптомы. Могут быть также внекишечные проявления, например, воспаление глаз, боли в суставах, высыпания на коже. Выраженность клинических признаков отличается у разных людей. При наступлении ремиссии самочувствие пациента улучшается. Продолжительность периодов обострений и ремиссии также является индивидуальной.Важнейшее условие для успешного лечения — правильная и своевременная постановка диагноза. Однако на данный момент не существует единого метода диагностики ВЗК. Диагноз ставят на основании оценки клинической картины болезни, данных комплекса эндоскопических, радиологических, гистологических и биохимических исследований. Иногда на протяжении долгого времени болезнь может протекать с относительно слабовыраженными симптомами, а также иметь бессимптомные периоды между обострениями. Поэтому врачам зачастую сложно своевременно диагностировать заболевание, информирует shkolazhizni.ru. Пациенты с ВЗК могут чувствовать себя здоровыми людьми, пока их болезнь не активна. При развитии обострения из-за ярко выраженных симптомов болезнь осложняет жизнь человека в обществе: создаёт трудности в выстраивании личной жизни и семейных отношений, препятствует обучению и развитию карьеры. Безусловно, всё это не может не сказываться и на эмоциональном состоянии пациента. Так, при наличии поноса, когда возникает необходимость ходить в туалет 5−10 раз в день, человек не может спать ночью и с трудом добирается до работы, быстро развивается утомление, необходимость постоянно думать о ближайшем туалете угнетает. Поход в магазин или поездка в транспорте из-за проблем со стулом ведут к постоянной тревоге и беспокойству. Развитие осложнений может привести к раннему выходу на инвалидность или даже летальному исходу.По данным опроса пациентов с ВЗК, заболевание оказывает значимое влияние на все сферы жизни человека [2]: 40% респондентов утверждают, что они вынуждены вносить коррективы в рабочий график из-за заболевания. 35% сообщили, что ВЗК лишает их возможности вести половую жизнь. 48% людей, участвовавших в опросе, считают, что симптомы ВЗК оказывают влияние на их жизнь даже в периоды между осложнениями. Неизвестное происхождение заболевания, трудности в постановке диагноза и хроническое течение болезни, а также её социальное значение — всё это делает ВЗК одним из значимых заболеваний на сегодняшний день, поэтому важно своевременно обращаться за консультацией к специалисту. 19 мая — ещё один повод вспомнить о том, насколько остро стоит эта проблема для 5 миллионов людей по всему миру, и с большим вниманием отнестись к собственному здоровью.- - - -[1] Stenson W. Inflammatory bowel disease. In: Yamada T, Alpers D, Laine L, Owyang C, Powell D. Textbook of Gastroenterology. Vol 2. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins Publishers; 1999:1776−1856.[2] Lonnfors, et al. IBD and health related quality of life — Discovering the true impact. Journal of Crohn’s and Colitis. 2014; 8: 1281−1286 Категории: здоровье Ключевые слова: Всемирный День ВЗК — статья прочитана 507 раз Комментарии