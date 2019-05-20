С «Перерывом на войну» /добавлено видео/ 🔊 Воспроизвести







Вильнюс, вслед за Таллином, Ригой и Даугавпилсом, стал ещё одним важным местом в гастрольном показе новой – премьерной - программы кинофестиваля «Перерыв на войну», родившегося на свет в Санкт-Петербурге несколько лет назад.



Нынешняя программа – это программа уже пятого фестиваля, кардинально отличающегося от обычных фестивалей, с ковровыми дорожками, жюри и умиротворённо настроенной публикой.



«Перерыв на войну» очень часто идёт со своими фильмами «в народ», представляет их не только в уютных больших кинозалах, потому что это проект по сохранению памяти о Великой Отечественной - фестиваль молодёжных документальных, мультипликационных и иных фильмов о той войне.



Вот и в Вильнюсе мероприятие прошло в неофициальной обстановке в небольшой по размерам гостиной Общества бывших узников фашистских лагерей. Нынешняя программа – это программа уже пятого фестиваля, кардинально отличающегося от обычных фестивалей, с ковровыми дорожками, жюри и умиротворённо настроенной публикой.«Перерыв на войну» очень часто идёт со своими фильмами «в народ», представляет их не только в уютных больших кинозалах, потому что это проект по сохранению памяти о Великой Отечественной - фестиваль молодёжных документальных, мультипликационных и иных фильмов о той войне.Вот и в Вильнюсе мероприятие прошло в неофициальной обстановке в небольшой по размерам гостиной Общества бывших узников фашистских лагерей.



Открыл встречу и представил гостей Юлюс Декснис, председатель Республиканской организации участников Второй Мировой войны, воевавших на стороне антигитлеровской коалиции.



Затем слово было передано Екатерине Ефимовой, генеральному директору Фонда социальной поддержки населения «Мост поколений» и главному организатору нынешнего гастрольного турне, которая рассказала о кинофестивале, его миссии и программе.



На встрече также присутствовал советник российского посольства в Литве Николай Лященко.











Завершился показ неформальным общением, в ходе которого видеооператору «Обзора» Владимиру Клоповскому удалось записать интервью гостей с присутствовавшими в зале ветеранами – с полковником КГБ в отставке, бывшим сотрудником контрразведки «Смерш», а также с фронтовиком, освобождавшим в рядах Красной армии Европу и встретившим День Победы в Вене.







В заключение встречи всем участникам Второй Мировой войны были вручены подарки, привезённые из Санкт-Петербурга - поздравительные открытки ручной работы, календари с видами города и оливковые ленточки к 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от гитлеровской блокады.



Фоторепортаж и видеосюжет - Владимира Клоповского, "Обзор"



Среди зрителей присутствовали руководители ветеранских организаций, а также сами ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, проживающие ныне в литовской столице.Открыл встречу и представил гостей Юлюс Декснис, председатель Республиканской организации участников Второй Мировой войны, воевавших на стороне антигитлеровской коалиции.Затем слово было передано Екатерине Ефимовой, генеральному директору Фонда социальной поддержки населения «Мост поколений» и главному организатору нынешнего гастрольного турне, которая рассказала о кинофестивале, его миссии и программе.На встрече также присутствовал советник российского посольства в Литве Николай Лященко.Завершился показ неформальным общением, в ходе которого видеооператору «Обзора» Владимиру Клоповскому удалось записать интервью гостей с присутствовавшими в зале ветеранами – с полковником КГБ в отставке, бывшим сотрудником контрразведки «Смерш», а также с фронтовиком, освобождавшим в рядах Красной армии Европу и встретившим День Победы в Вене.В заключение встречи всем участникам Второй Мировой войны были вручены подарки, привезённые из Санкт-Петербурга - поздравительные открытки ручной работы, календари с видами города и оливковые ленточки к 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от гитлеровской блокады. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: кинофестиваль, «Перерыв на войну» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 481 раз Комментарии