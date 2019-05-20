С «Перерывом на войну» /добавлено видео/

Вильнюс, вслед за Таллином, Ригой и Даугавпилсом, стал ещё одним важным местом в гастрольном показе новой – премьерной - программы кинофестиваля «Перерыв на войну», родившегося на свет в Санкт-Петербурге несколько лет назад.
Нынешняя программа – это программа уже пятого фестиваля, кардинально отличающегося от обычных фестивалей, с ковровыми дорожками, жюри и умиротворённо настроенной публикой.
«Перерыв на войну» очень часто идёт со своими фильмами «в народ», представляет их не только в уютных больших кинозалах, потому что это проект по сохранению памяти о Великой Отечественной - фестиваль молодёжных документальных, мультипликационных и иных фильмов о той войне.
Вот и в Вильнюсе мероприятие прошло в неофициальной обстановке в небольшой по размерам гостиной Общества бывших узников фашистских лагерей.
Среди зрителей присутствовали руководители ветеранских организаций, а также сами ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, проживающие ныне в литовской столице.
Открыл встречу и представил гостей Юлюс Декснис, председатель Республиканской организации участников Второй Мировой войны, воевавших на стороне антигитлеровской коалиции.
Затем слово было передано Екатерине Ефимовой, генеральному директору Фонда социальной поддержки населения «Мост поколений» и главному организатору нынешнего гастрольного турне, которая рассказала о кинофестивале, его миссии и программе.
На встрече также присутствовал советник российского посольства в Литве Николай Лященко.
Завершился показ неформальным общением, в ходе которого видеооператору «Обзора» Владимиру Клоповскому удалось записать интервью гостей с присутствовавшими в зале ветеранами – с полковником КГБ в отставке, бывшим сотрудником контрразведки «Смерш», а также с фронтовиком, освобождавшим в рядах Красной армии Европу и встретившим День Победы в Вене.
В заключение встречи всем участникам Второй Мировой войны были вручены подарки, привезённые из Санкт-Петербурга - поздравительные открытки ручной работы, календари с видами города и оливковые ленточки к 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от гитлеровской блокады.
Фоторепортаж и видеосюжет - Владимира Клоповского, "Обзор"
Открыл встречу и представил гостей Юлюс Декснис, председатель Республиканской организации участников Второй Мировой войны, воевавших на стороне антигитлеровской коалиции.
Затем слово было передано Екатерине Ефимовой, генеральному директору Фонда социальной поддержки населения «Мост поколений» и главному организатору нынешнего гастрольного турне, которая рассказала о кинофестивале, его миссии и программе.
На встрече также присутствовал советник российского посольства в Литве Николай Лященко.
Завершился показ неформальным общением, в ходе которого видеооператору «Обзора» Владимиру Клоповскому удалось записать интервью гостей с присутствовавшими в зале ветеранами – с полковником КГБ в отставке, бывшим сотрудником контрразведки «Смерш», а также с фронтовиком, освобождавшим в рядах Красной армии Европу и встретившим День Победы в Вене.
В заключение встречи всем участникам Второй Мировой войны были вручены подарки, привезённые из Санкт-Петербурга - поздравительные открытки ручной работы, календари с видами города и оливковые ленточки к 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от гитлеровской блокады.
Фоторепортаж и видеосюжет - Владимира Клоповского, "Обзор"
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: кинофестиваль, «Перерыв на войну»