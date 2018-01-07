«Обзор» - в любой точке мира! 🔊 Воспроизвести По многочисленным просьбам читателей «Обзора», находящихся за пределами Литвы и не имеющих возможности постоянно покупать «бумажный» вариант газеты, редакция возобновляет подписку на электронный вариант «Обзора» (в формате PDF).



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A/s LT 84 7044 0600 0114 1925,



AB SEB bankas, BIC CBVILT2X. Стоимость подписки на электронную версию газеты – 0,5 евро плюс НДС за один номер.Мало того! Подписаться можно и на те номера, что вышли в печать раньше.Подписаться можно на любое количество номеров. PDF-версия газеты будет отправлена после получения редакцией денег подписчика.Каких-либо географических ограничений нет. Подписываться на электронную версию могут и жители Литвы.В платёжном поручении обязательно нужно указать адрес электронной почты, по которому будет высылаться газета.К слову, это прекрасный подарок для ваших родных и близких, находящихся вдали от вас, но интересующихся жизнью Литвы.Может быть, вам стоит воспользоваться такой возможностью и сделать подарок близким вам людям?Банковские реквизиты для оплаты подписки на электронный вариант газеты «Обзор»: "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: газета "Обзор", "Обзор", подписка, электронный вариант Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1095 — статья прочитана 862 раза Комментарии