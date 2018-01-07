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«Обзор» - в любой точке мира!

По многочисленным просьбам читателей «Обзора», находящихся за пределами Литвы и не имеющих возможности постоянно покупать «бумажный» вариант газеты, редакция возобновляет подписку на электронный вариант «Обзора» (в формате PDF).

Стоимость подписки на электронную версию газеты – 0,5 евро плюс НДС за один номер.

Мало того! Подписаться можно и на те номера, что вышли в печать раньше.

Подписаться можно на любое количество номеров. PDF-версия газеты будет отправлена после получения редакцией денег подписчика.

Каких-либо географических ограничений нет. Подписываться на электронную версию могут и жители Литвы.

В платёжном поручении обязательно нужно указать адрес электронной почты, по которому будет высылаться газета.

К слову, это прекрасный подарок для ваших родных и близких, находящихся вдали от вас, но интересующихся жизнью Литвы.

Может быть, вам стоит воспользоваться такой возможностью и сделать подарок близким вам людям?

Банковские реквизиты для оплаты подписки на электронный вариант газеты «Обзор»:

UAB «Flobis», įm. kodas 123778171,

A/s LT 84 7044 0600 0114 1925,

AB SEB bankas, BIC CBVILT2X.
"Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: газета "Обзор", "Обзор", подписка, электронный вариант
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1095
статья прочитана 862 раза
добавлена сегодня, 18 марта, 13:05

Комментарии

Одно слово
7 января 2018, 10:59
#
М О Л О Д Ц Ы !!!
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прохожий
18 марта, 16:44
#
СОГЛАСЕН!
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